Международный аэропорт Хитроу в Лондоне почти на час приостанавливал вылеты рейсов

Это было связано с появлением беспилотника на его территории. Сейчас взлетно-посадочные полосы вновь открыты, заверили в администрации аэропорта. Полиция Лондона проверяет информацию о появлении дрона. В декабре подобное происшествие на полтора дня останавливало работу другого лондонского аэропорта – Гатвик.