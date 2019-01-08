Международный аэропорт Хитроу в Лондоне почти на час приостанавливал вылеты рейсов
Это было связано с появлением беспилотника на его территории. Сейчас взлетно-посадочные полосы вновь открыты, заверили в администрации аэропорта. Полиция Лондона проверяет информацию о появлении дрона. В декабре подобное происшествие на полтора дня останавливало работу другого лондонского аэропорта – Гатвик.
Комментарии3
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pattrick1 08 января 2019 | 23:31
Это было связано с появлением беспилотника на его территории...
Привезите в Хитроу украинский томос, он изгонит бесов из аэропорта.
redactor 08 января 2019 | 23:41
Да кому это интересно..про японские Курилы лучше расскажите..
foma55 08 января 2019 | 23:45
Так то же путинские соколы привет шлют!