Американские и эстонские военнослужащих отрабатывают ведение боевых действий в условиях снежной зимы

Они проходят базовый курс на севере Финляндии, — передает местная телекомпания Yle. Всего в группе полтора десятка военных. Американцы посещают эти курсы уже 5 лет, а эстонцы попросили разрешения принять участие впервые, — говорят в финской армии. среди прочего солдат обучают, как выбраться из проруби в полном военном снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, участники курсов проходят различные техники передвижения на лыжах.