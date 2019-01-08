Американские и эстонские военнослужащих отрабатывают ведение боевых действий в условиях снежной зимы
Они проходят базовый курс на севере Финляндии, — передает местная телекомпания Yle. Всего в группе полтора десятка военных. Американцы посещают эти курсы уже 5 лет, а эстонцы попросили разрешения принять участие впервые, — говорят в финской армии. среди прочего солдат обучают, как выбраться из проруби в полном военном снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, участники курсов проходят различные техники передвижения на лыжах.
Комментарии8
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parasuk_ 08 января 2019 | 22:45
Таки научат эстонцев кататься на лыжах с аквалангом и в водолазной маске
ykra_dupa 08 января 2019 | 22:46
parasuk_: Дурака учить - только портить !
zztop1960 08 января 2019 | 22:52
ykra_dupa: Вас советско-финская война , видимо , ничему не научила , да и русско-чеченская
stopkran1969 08 января 2019 | 23:23
zztop1960: zztop1960: научила - тихо платить дань хану, пока не наступила полная хана пахану
j_partizan 08 января 2019 | 22:53
А мы продолжаем надеяться на мир.
Надо срочно готовиться к войне, а не фигнёй заниматься.
ugiazov 08 января 2019 | 23:05
j_partizan: Пока РФ не напала на Украину, никаких таких учений не было.
kuchumka 08 января 2019 | 23:08
Эстонская военная угроза)))))))
stopkran1969 08 января 2019 | 23:21
Финобандэровци они такие, могут повторить)))