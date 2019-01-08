Украине вряд ли удастся в ближайшие годы вступить в Евросоюз или НАТО, — Климкин...

Украине вряд ли удастся в ближайшие годы вступить в Евросоюз или НАТО, — полагает министр иностранных дел страны Павел Климкин. В то же время он уверен, что решение этого вопроса не затянется на десятилетия, — сказал Климкин в интервью украинскому телеканалу «1+1». Он подчеркнул, что для вступления в ЕС и НАТО в стране еще многое предстоит сделать и изменить.

Ранее украинский президент Петр Порошенко высказывал надежду на вступление в ЕС до 2025-го года. Сейчас между Украиной и Евросоюзом действует соглашение об ассоциации, а также введен режим безвизового въезда.