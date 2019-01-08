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22:34, 08 января 2019

Украине вряд ли удастся в ближайшие годы вступить в Евросоюз или НАТО, — Климкин

Украине вряд ли удастся в ближайшие годы вступить в Евросоюз или НАТО, — полагает министр иностранных дел страны Павел Климкин. В то же время он уверен, что решение этого вопроса не затянется на десятилетия, — сказал Климкин в интервью украинскому телеканалу «1+1». Он подчеркнул, что для вступления в ЕС и НАТО в стране еще многое предстоит сделать и изменить.
Ранее украинский президент Петр Порошенко высказывал надежду на вступление в ЕС до 2025-го года. Сейчас между Украиной и Евросоюзом действует соглашение об ассоциации, а также введен режим безвизового въезда.

Комментарии

28

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ykra_dupa 08 января 2019 | 22:40

БЛЯЯЯЯ ! Ну хоть томос есть !)))))

pattrick1 08 января 2019 | 23:15

Украине вряд ли удастся в ближайшие годы вступить в Евросоюз или НАТО, — Климкин...

Откажитесь от транзита российского газа в пользу "Северного потока - 2", признайте итоги референдумов в Крыму и Новороссии, запретите деятельность националистических организаций.

pattrick1 08 января 2019 | 23:22

Без признания Крыма российским, о каком Евросоюзе или НАТО можно говорить? Кому нужны ваши потерянные территории, чтобы из-за них начинать войну с Россией?

victor_xy 08 января 2019 | 23:29

Да... - не получи фашисты бандерлоги томос (который правда уже пропал из укрогабона ;)), то эта новость заставила бы шумеров серьёзно об*сраться, а так ... всего лишь лёгкий понос - скакать кастрюлеголовым пусть с трудом, но можно, да... ;-D

minerr 08 января 2019 | 23:18

ykra_dupa: Да и томоса уже нет - турки его опять забрали, только подразнили им свидомых немножко.

parasuk_ 08 января 2019 | 22:42

Зато стамбульский поп дал томоса пцу :)

zztop1960 08 января 2019 | 22:46

parasuk_: Латвия , Литва и Эстония тоже не сразу были приняты , а лет 10 проводили реформы

parasuk_ 08 января 2019 | 22:48

zztop1960: жмудь болотную в нато для смеха приняли. Теперь жалеют, ибо вони от вас много, а пользы нет

polikarpich 08 января 2019 | 22:58

parasuk_: А ты хороший, а? Только честно? Ты же не жмудь, не хохол, верно?
:-))))))

parasuk_ 08 января 2019 | 23:06

polikarpich: хохол я. Чем и горжусь :)

mister_bean 08 января 2019 | 23:10

parasuk_: Если тебя хохол поимел, это не значит быть им.

mister_bean 08 января 2019 | 23:10

parasuk_: Если тебя хохол поимел, это не значит быть им.

neyexo 08 января 2019 | 22:58

zztop1960:
Прибалтика не пример.
Там что нужно, приспособить законодательство, в Украине, как и в России, это можно сделать за один день в трех чтениях.
Дальше, экономические показатели - они рисуются. Требование дефицита 3% не для всех, а только для членов валютного союза (EMU. образован Маастрихтским договором) внутри ЕС, сейчас это также зона евро. Так вот, соответствие 3% нарисовали почти все страны, включая Германию. Греция нарисовала больше всех, а Германия чуть-чуть, когда 3% не выходило, она переоценила золото в Бундесбанке. Это был самый безобидный способ из всех стран ЕС, но тем не менее.

eniro 08 января 2019 | 22:52

parasuk_: ykra_dupa: И таки да, все православные, церквей когда-либо получивших томос, умирали... Россияне, не надо его иметь! Это смертельно опасно!

polikarpich 08 января 2019 | 22:56

parasuk_: Учи русский язык. Точнее, склонение по падежам. А то у тебя такая "томоса", что руски так не говорить.

parasuk_ 08 января 2019 | 22:59

polikarpich: Угу. Вот только выучу как прихожан новой порашкиной секты называть. Вы не знаете как правильно будет: пцуси или сцуси. А то обидеть никого не хочется случайно, у них и так жизнь тяжелая

entoni 08 января 2019 | 23:13

parasuk_: Так уже назвали СЦУ - еще какое название нужно?)) Звучит однако!

minerr 08 января 2019 | 23:20

parasuk_: Не, пэцэушники. Ну типа как пэтэушники, только свидомые.

neyexo 08 января 2019 | 22:49

Рано или поздно Климкину придется бежать из Украины.

parasuk_ 08 января 2019 | 22:53

neyexo: Таки да. МВФ снова требует поднять цены на газ для туповатого украинского плебса. Даже начинаю верить, что самая сексуальная нация это хохлы, все их имеют без перерыва

testmeter 08 января 2019 | 23:01

parasuk_: Почувствуй разницу: на России и цены на газ для Высокодуховного Народа поднимают, и Томоса нет, и перспектив ассоциации, безвиза и цивилизованного развития никакихЪ

parasuk_ 08 января 2019 | 23:04

testmeter: помнится, на майдане скакали под девизом, что украинцы теперь будут покупать дешевый украинский газ, а олигархи нехай дорогим импортным давятся. А вот, что дешевый украинский газ туземцам будут продавать по европейским ценам, сказать забыли.

testmeter 08 января 2019 | 23:11

parasuk_: Это в Курске быдлота за подачки давилась. Не знаю уж, скакали ли они при этом. А на Майдан, дружок, люди совсем за другое выходили. Тебе этого понять не дано, ведь на России быдломасса за копейки будет глотки грызть

mikr 08 января 2019 | 22:51

Хохлы всегда отличались особенной сообразительностью.
Вот и сейчас, не прошло и пяти лет, как они начали о чем-то догадываться.

testmeter 08 января 2019 | 23:03

mikr: О чём же? Неужели в таёженный союз захотели?

eniro 08 января 2019 | 23:27

mikr: Украинцам далеко до россиян, нет у них вашей стабильности. Три месяца до президентских выборов, а до сих пор неизвестно, кто победит.

ugiazov 08 января 2019 | 22:59

Интеграция Украины в Евросоюз и НАТО уже идёт.

penderezky 08 января 2019 | 23:16

какой сюрприз, кто бы мог подумать. (с)

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