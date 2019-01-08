Слушания по делу об убийстве российского посла в  Турции продлятся ближайшие три дня

Решение принял судья Второго суда Анкары по особо тяжким преступлениям Хусаметтин Отчу. В этот срок планируют заслушать показания всех подозреваемых, которые проходят по этому делу. На скамье подсудимых почти два десятка человек, всего же в причастности к убийству Андрея Карлова обвиняются 28. Следствие считает, что за этим преступлением стоит проповедник Фетхуллах Гюлен, который находится в США. Он обвинения отвергает. Убийца посла, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, был застрелен силами безопасности на месте происшествия.