Президент США Дональд Трамп не будет во время обращения к стране объявлять чрезвычайное положение
Как пишет газета Washington post со ссылкой на представителя американской администрации, глава Белого дома объяснит нации необходимость строительства стены на границе с Мексикой. Вице-президент Майк Пенс ранее сказал, что там наблюдается гуманитарный кризис. Несколько десятков тысяч человек пытаются нелегально проникнуть на территорию штатов в последние месяцы. Выступление Трампа начнется, когда в Москве будет ранее утро. Чрезвычайное положение, по оценке экспертов, могло бы дать президенту возможность получить средства в обход Конгресса, где демократы блокируют принятие бюджета с соответствующей строчкой расходов.
Комментарии2
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vilingrad 08 января 2019 | 22:32
Но внимание привлек:)
pattrick1 08 января 2019 | 22:45
Президент США Дональд Трамп не будет во время обращения к стране объявлять чрезвычайное положение...
Понятно. А запрета въезда мексиканцам от 16 до 60 лет тоже не будет? А про получение томоса для американской баптисткой церкви, хотя бы объявит?