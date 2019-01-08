Президент США Дональд Трамп не будет во время обращения к стране объявлять чрезвычайное положение...

Как пишет газета Washington post со ссылкой на представителя американской администрации, глава Белого дома объяснит нации необходимость строительства стены на границе с Мексикой. Вице-президент Майк Пенс ранее сказал, что там наблюдается гуманитарный кризис. Несколько десятков тысяч человек пытаются нелегально проникнуть на территорию штатов в последние месяцы. Выступление Трампа начнется, когда в Москве будет ранее утро. Чрезвычайное положение, по оценке экспертов, могло бы дать президенту возможность получить средства в обход Конгресса, где демократы блокируют принятие бюджета с соответствующей строчкой расходов.