Цена на нефть марки Brent продолжает расти седьмой торговый день подряд
Это увеличение стоимости не обусловлено политическими причинами, а лишь демонстрирует закономерную нормализацию на рынке. Такое мнение «Эху» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy, эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин.
Это нормальное явление на рынке, и не следует объяснять его политическими заявлениями, добавил Михаил Крутихин.
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