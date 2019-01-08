Цена на нефть марки Brent продолжает расти седьмой торговый день подряд

Это увеличение стоимости не обусловлено политическими причинами, а лишь демонстрирует закономерную нормализацию на рынке. Такое мнение «Эху» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy, эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин.

Это нормальное явление на рынке, и не следует объяснять его политическими заявлениями, добавил Михаил Крутихин.