Сестре пенсионерки, ставшей жертвой обрушения дома в Магнитогорске, отказали в выплате материальной помощи

По некоторым данным, чиновники объяснили ей это тем, что у погибшей женщины нет прямых наследников.

80-летняя пенсионерка Лидия Волченко утверждает, что ее погибшая сестра – 86-летняя Мария Лепкова – была ее единственным родственником. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец». По словам женщины, она оформила доверенность на представление интересов Лепковой после того, как три года назад у нее умер муж. Однако документ, утверждает пенсионерка, остался в квартире, которая обрушилась вместе с подъездом. Чиновники же, по словам Волченко, сказали ей, что на компенсацию в миллион рублей не могут претендовать братья или сестры жертв магнитогорской трагедии. В администрации Челябинской области, тем временем, рассказали интернет-изданию Znak.com, что региональное законодательство в этом вопросе полностью совпадает с федеральным. А это, по словам пресс-секретаря главы региона, значит, что на выплаты могут рассчитывать только дети, супруги и родители погибших. В то же время источник издания утверждает, что Лидии Волченко, потерявшей сестру, постараются помочь в индивидуальном порядке.

Чуть ранее власти Челябинской области сообщили о том, что выплатили пострадавшим и родственникам жертв трагедии в Магнитогорске почти 75 млн рублей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Бориса Дубровского.