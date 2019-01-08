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22:02, 08 января 2019

Лондонский аэропорт Хитроу восстановил вылеты рейсов после инцидента с беспилотником

Как передает британский телеканал Sky News, администрация авиапредприятия объявила, что взлетно-посадочная полоса вновь открыта. Этим вечером примем и отправка рейсов приостанавливались примерно на час. Аэропорт сотрудничает со службой столичной полиции, которая проверяет сообщения о дроне. В декабре похожий инцидент привел к приостановке почти на сутки прием и отправку самолета в другом лондонском аэропорту, Гатвике.

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