Лондонский аэропорт Хитроу восстановил вылеты рейсов после инцидента с беспилотником

Как передает британский телеканал Sky News, администрация авиапредприятия объявила, что взлетно-посадочная полоса вновь открыта. Этим вечером примем и отправка рейсов приостанавливались примерно на час. Аэропорт сотрудничает со службой столичной полиции, которая проверяет сообщения о дроне. В декабре похожий инцидент привел к приостановке почти на сутки прием и отправку самолета в другом лондонском аэропорту, Гатвике.