Весельницкой, которая предлагала штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон, предъявлено криминальное обвинение в США
Россиянке Наталье Весельницкой, которая предлагала штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон, предъявлено криминальное обвинение в США. Но не в рамках расследования Боба Мюллера, а по другому, независимому от расследования по России делу. Наталья Велельницкая стала одной из центральных фигур расследования Боба Мюллера после того, как в компании лоббиста Рината Ахметшина и представителя российского бизнесмена Араса Агаларова в июне 2016 года встречалась как агент Кремля — как она сама о себе заявляла позднее в интервью, со штабом Дональда Трампа в Нью-Йорке, предлагая грязь на Хиллари Клинтон.
Но сегодня ей было предъявлено обвинение — в воспрепятствовании правосудию, в рамках другого дела — дела компании Превезон Холдингс, интересы которой Весельницкая представляла в суде Нью-Йорка в гражданском процессе. Власти Нью-Йорка пытались взыскать с кипрского оффшора Превезон Холдингс миллионы долларов в качестве конфискации за отмывание денежных средств. В иске американских властей было заявлено, что Превезон через покупку недвижимости в США отмывал часть 230 миллионов долларов, украденных российскими чиновниками из бюджета российской федерации с помощью мошеннических налоговых схем — эти схемы раскрыл юрист компании Эрмитаж Капитал Сергей Магнитский, которого за это посадили в России в тюрьму, где от пыток он умер в 2009 году.
Наталью Весельницкую, которая призналась в интервью в том, что координировала свои действия с Генпрокурором России Юрием Чайкой, обвиняют в том, что она в рамках процесса по Превезону сделала заявления, вводящие суд в заблуждение.
Другие подробности обвинения в отношении Весельницкой не сообщаются, но воспрепятствование правосудию — тяжкое уголовное преступление по законам США, за совершение которого грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии10
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midnightblues 08 января 2019 | 22:09
Лучше-расстрелять
Позорит русскую нацию
gonduras_in_colima 08 января 2019 | 22:11
Чётко выполняемая закономерность: всё, что связано с кремлядями, криминально.
pattrick1 08 января 2019 | 22:13
В штате Аризона (США) гендиректор клиники специализированной медицинской помощи Hacienda отправлен в отставку после того, как пациентка, находящаяся в коме около 10 лет, забеременела и родила ребенка...
gonduras_in_colima 08 января 2019 | 22:16
pattrick1: Слышь, путриот платный, а негров в той клинике случайно не линчуют?
И да, ты заметку прочёл?
Вдуплил, и это после диких праздников?
Хотя бы тему понял?
Если да, то что ты здесь оффтоп из методички лепишь?
novyrusich 08 января 2019 | 22:13
midnightblues:
ИТ что ей теперь делать?Сидеть дома и нос не высовывать или самой ехать в США и сдаваться?
Сколько лет воровала, сколько лет старалась и вдруг обо...
oneoretwo 08 января 2019 | 22:10
...все одно - прилипла....
felik23 08 января 2019 | 22:10
Эффект анаконды. Фирма веников не вяжет.
balya 08 января 2019 | 22:13
Представляла интересы не названного влиятельного олигарха по фамилии Дерипаска... Это вам не любительница оружия Бутина, за неё будут биться.
dmitry35 08 января 2019 | 22:13
Образец демократии. Если бы Весельницкая в своё время предложила штабу Хиллари компромат на Трампа, она бы уже сидела в палате представителей американского конгресса. Но, к сожалению, не на того поставила.
anemon 08 января 2019 | 22:14
Как эти типы (Весельницкая, Торшин, Бутина и пр. подобные) оказались в США и много лет действовали во вред Америке, и только сейчас, при Трампе, разоблачаются?