Власти РФ уверяют, что вопрос о передаче Всемирному антидопинговому агентству данных московской лаборатории согласован
Российские власти уверяют, что вопрос о передаче Всемирному антидопинговому агентству данных московской лаборатории уже согласован. Все это рабочие вопросы, — сказала вице-премьер Ольга Голодец. Как ожидается, завтра эксперты ВАДА посетят московскую антидопинговую лабораторию. Ситуацию вокруг статуса Российского антидопингового агентства комитет по соответствию ВАДА рассмотрит на следующей неделе. Москва не успела вовремя передать международной организации необходимые сведения. Это поставило под угрозу дальнейший статус РУСАДА, а также выступления российских спортсменах на международных соревнованиях.
Комментарии9
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danko1 08 января 2019 | 21:41
Все новогодние праздники пробы меняли?
novyrusich 08 января 2019 | 21:47
danko1: У кремлинов правая рука не знает что делает левая.
Поэтому верить ничему нельзя.
Перед Новым годом тоже соглкасовали, как бы.
А эксперты пришли и и их не пустили.
Оборудование у них, вишь ли не той системы.
завтра посмотрим какой оно теперь системы.
pattrick1 08 января 2019 | 21:52
Власти РФ уверяют, что вопрос о передаче Всемирному антидопинговому агентству данных московской лаборатории согласован...
Не давайте им ничего, пусть убираются восвояси. Нам не нужен профессиональный спорт больших достижений, нам никому ничего не нужно доказывать, нам нужна здоровая спортивная нация, коротая будет иметь первоклассные бесплатные спорткомплексы с бесплатными тренерами, в шаговой доступности.
shmuel63 08 января 2019 | 22:05
pattrick1: "Каждая четвертая российская семья (почти 35 млн человек) живет в квартире или деревянном домике без туалета — «удобства» на улице. Каждое третье домохозяйство (47 млн) не имеет горячей воды. У 29 млн человек нет даже холодного водоснабжения, а у 22 млн — отопления. Эти и другие факты приводятся в свежем докладе Росстата «Жилищные условия населения»., Росстата, Карл! А вы о "бесплатных спорткомплексах в шаговой доступности". Оборудуйте хотя бы все школы теплыми туалетами, чтобы ваши дети росли здоровыми.
grishakras 08 января 2019 | 21:42
Сейчас ворам поверят. Воры в этом не сомневаются.
vilingrad 08 января 2019 | 21:42
Власти РФ уверяют“
Опять врут, должно.
kottigr1 08 января 2019 | 21:43
Все данные давно переданы ! Пусть докажут, что это не так.. ! ..
eniro 08 января 2019 | 22:07
kottigr1: Я думаю вы правы. И данные давно переданы. И уже к ядерной войне готовы. Теперь можно браться и за подготовку к отопительному сезону...
ura_123 08 января 2019 | 21:43
И пискофф перед Новым годом уверял... теперь вот голодец уверяет...
Чё,сил нет после праздников все пробирки заново перессать? )))