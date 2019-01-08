Власти РФ уверяют, что вопрос о передаче Всемирному антидопинговому агентству данных московской лаборатории согласован...

Российские власти уверяют, что вопрос о передаче Всемирному антидопинговому агентству данных московской лаборатории уже согласован. Все это рабочие вопросы, — сказала вице-премьер Ольга Голодец. Как ожидается, завтра эксперты ВАДА посетят московскую антидопинговую лабораторию. Ситуацию вокруг статуса Российского антидопингового агентства комитет по соответствию ВАДА рассмотрит на следующей неделе. Москва не успела вовремя передать международной организации необходимые сведения. Это поставило под угрозу дальнейший статус РУСАДА, а также выступления российских спортсменах на международных соревнованиях.