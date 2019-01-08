Европейская комиссия выясняет, какие последствия будут у понижения статуса представительства ЕС в США

Там подтверждают, что американская администрация уже приняла соответствующее решение. В Брюсселе пока не говорят, будет ли автоматически понижен статус американского представительства в Евросоюзе, — передает агентство Интерфакс. При этом Еврокомиссия не знает точно, когда был понижен статус их представительства, поскольку американская сторона об этом не уведомляла. О случившемся они узнали, только когда дипломаты не получили приглашений на ряд важных мероприятий в Вашингтоне. В Брюсселе связывают случившееся с ухудшением торговых отношений с Соединенными Штатами.