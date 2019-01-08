Европейская комиссия выясняет, какие последствия будут у понижения статуса представительства ЕС в США
Там подтверждают, что американская администрация уже приняла соответствующее решение. В Брюсселе пока не говорят, будет ли автоматически понижен статус американского представительства в Евросоюзе, — передает агентство Интерфакс. При этом Еврокомиссия не знает точно, когда был понижен статус их представительства, поскольку американская сторона об этом не уведомляла. О случившемся они узнали, только когда дипломаты не получили приглашений на ряд важных мероприятий в Вашингтоне. В Брюсселе связывают случившееся с ухудшением торговых отношений с Соединенными Штатами.
Комментарии4
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naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 21:41
Крысы в бочке...
vladimir1_57 08 января 2019 | 21:42
чИто, статус ЕС понижен до уровня колонии?
captainobvious 08 января 2019 | 21:46
Еврокомиссия не знает точно, когда был понижен статус их представительства, поскольку американская сторона об этом не уведомляла
это всё, что вам нужно знать о качестве нынешней внешней политики США )))
novyrusich 08 января 2019 | 22:00
captainobvious: Просто Штаты демонстрируют, что кладут они на всех с прибором.
В том числе и на Россию.
И предлагают не дергаться, а получать удовоольствие.
Вон заблокировали поставки Суперпуперджетов и сообщить России забыли.
Она от Ирана узнала.
А то все клепала ненужные никому суперпуперы.
А что поделать, гегемон, мать его.
"Его началаника, его захотел и контора буква Г ставил." - так ответил таджик на вопрос почему у их учреждения здание в форме буквы Г.
А США всему миру началника, вот и ставят буквой Г кого хотят.
При других президентах это вежливо делали, а при Трампе грубо.