Участников одиночного пикета задержали в Петербурге

Один из них, Дмитрий Дорохин, стоял на Малой Садовой улице с плакатом, на котором нынешнее руководство страны названо источником всех бед. Спустя некоторое время стало известно, что в отдел полиции №78, где находился активист, доставили еще одного пикетчика, Дмитрия Гусева. Как пишет сайт «ОВД-инфо», несколько минут назад обоих отпустили без составления протоколов. Активисты являются сторонниками движения «Бессрочный протест», который возник в начале сентября после акций против пенсионной реформы.