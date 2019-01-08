Участников одиночного пикета задержали в Петербурге
Один из них, Дмитрий Дорохин, стоял на Малой Садовой улице с плакатом, на котором нынешнее руководство страны названо источником всех бед. Спустя некоторое время стало известно, что в отдел полиции №78, где находился активист, доставили еще одного пикетчика, Дмитрия Гусева. Как пишет сайт «ОВД-инфо», несколько минут назад обоих отпустили без составления протоколов. Активисты являются сторонниками движения «Бессрочный протест», который возник в начале сентября после акций против пенсионной реформы.
Комментарии4
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danko1 08 января 2019 | 21:48
Плохо, что без протокола, а то было бы основание предъявить обвинение полицаям за незаконное задержание.
Пора этим мерзавцам в погонах отвечать за то, что творят, без ссылок на то, что приказ выполняли.
parasuk_ 08 января 2019 | 21:52
Надо было их по-французски воспитывать - дубинками и газом. Чтобы на всю жизнь оставшуюся либерализм полюбили :)
oneoretwo 08 января 2019 | 22:01
...потому на кс и поставлен мерзавец зорькинд, в противном случае главный мусор уже бы на нарах парился с плешивым...
gregor 08 января 2019 | 22:01
В конституции России ,ма которой клялся Путин имн Володя ,так и записано ;-" Одиночные пикеты запрещены " .