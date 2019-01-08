Супружеская пара из Петербурга погибла в Камбодже
Тела двух туристов нашли в доме, который они снимали, без вещей и документов, рассказали питерскому интернет-изданию 78.ру в консульстве России. В свою очередь газета Neva.Today пишет со ссылкой на близких погибших, что они приехали в страну еще весной прошлого года. В Камбоджу супруги сбежали от финансовых проблем, кредиторов и коллекторов. Не исключено, что речь может идти о самоубийстве.
Комментарии7
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lenin3 08 января 2019 | 21:45
Петров и Боширов?)))А то после интервью с Симонян о них и не слышно...
pattrick1 08 января 2019 | 21:46
Не исключено, что речь может идти о самоубийстве...
Очень жалко.
mister_bean 08 января 2019 | 21:58
pattrick1: Убил их любовник наверное.
neon001 08 января 2019 | 22:01
mister_bean: садовник
s_vlad 08 января 2019 | 22:01
pattrick1: а гэбня не могла ?))))
s_vlad 08 января 2019 | 21:59
А в Питере, что они не могли самоубиться ??
chubazzl 08 января 2019 | 22:08
Нефиг с кредитами связываться, лучше по копейке откладывать.