Супружеская пара из Петербурга погибла в Камбодже

Тела двух туристов нашли в доме, который они снимали, без вещей и документов, рассказали питерскому интернет-изданию 78.ру в консульстве России. В свою очередь газета Neva.Today пишет со ссылкой на близких погибших, что они приехали в страну еще весной прошлого года. В Камбоджу супруги сбежали от финансовых проблем, кредиторов и коллекторов. Не исключено, что речь может идти о самоубийстве.