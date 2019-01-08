Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за появления беспилотника на его территории
Информация о дроне проверяется. К расследованию подключена полиция. В декабре похожее происшествие привело к тому, что почти на сутки прекратились прилеты и вылеты из другого лондонского аэропорта – Гатвика.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
proletarian74 08 января 2019 | 21:39
Когда работники аэропорта хотят устроить выходной, они запускают беспилотник...
johio 08 января 2019 | 21:43
proletarian74: Кто-то в Лондоне очень хочет заработать на продаже систем сбития дронов. Как это по-английски - скажу я Вам.
pattrick1 08 января 2019 | 21:44
Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за появления беспилотника на его территории...
Лондонские беспилотники, парижские "жёлтые жилетки" и 16 суток ареста Льва Пономарёва - это всё события одного порядка, которые в первых двух примерах продолжаются из-за безнаказанности, а в случае со Львом Пономарёвым - сразу прекратились, как только Лев Александрович посидел в обезьяннике.
dmitry35 08 января 2019 | 21:57
Однозначно, бриты потом заявят, что дронами управляли российские операторы.