Одна из старейших торговых сетей США, «Сирс», обратилась в суд за разрешением на ликвидацию

Ритейлер объявил о банкротстве еще в октябре. Теперь компания не видит для себя вариантов восстановления бизнеса. Ее общий долг превышает 10 миллиардов долларов, — передает агентство Интерфакс.

«Сирс» была образована более 100 лет назад. Некогда компания была крупнейшей торговой сетью США. Она одной из первых стала доставлять товары по почте, однако не сумела приспособиться к изменениям в отрасли, — говорят эксперты.