Одна из старейших торговых сетей США, «Сирс», обратилась в суд за разрешением на ликвидацию
Ритейлер объявил о банкротстве еще в октябре. Теперь компания не видит для себя вариантов восстановления бизнеса. Ее общий долг превышает 10 миллиардов долларов, — передает агентство Интерфакс.
«Сирс» была образована более 100 лет назад. Некогда компания была крупнейшей торговой сетью США. Она одной из первых стала доставлять товары по почте, однако не сумела приспособиться к изменениям в отрасли, — говорят эксперты.
Комментарии11
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oxlomon 08 января 2019 | 21:11
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Рушаться столпы мериканской еканомики один за другим. :(
Хто следующий?
nostradam 08 января 2019 | 21:23
oxlomon: Этот уже лет 20, как не столп.
oxlomon 08 января 2019 | 22:08
nostradam:
Вы ещё скажите, что «Lehman Bros.» не был столпом! :)
raffal 08 января 2019 | 22:15
oxlomon: Рушаться столпы мериканской еканомики один за другим. :(
Хто следующий?
_________________
Среднегодовые темпы повышения ВВП около 5%. Только прирост (прирост, Карл!) почти равен ВСЕМУ ВВП России.
Так "Хто следующий?"
А банкротство Sears это шанс на новый старт. Нормально для конкурентной, рыночной экономики. Нужно работать лучше и стараться сильнее.
proletarian74 08 января 2019 | 21:16
Судя по долгу сша, они тоже скоро обратятся...
nostradam 08 января 2019 | 21:25
proletarian74: Вы же и заплатите, они это умеют, дурачков доить..
bbob 08 января 2019 | 21:51
proletarian74: Судя по твоему комментарию ты жертва ̶а̶б̶о̶р̶т̶а̶ путинской пропаганды
raffal 08 января 2019 | 22:07
proletarian74: Судя по долгу сша, они тоже скоро обратятся...
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Вы хоть понимаете, что означает понятие долг в макроэкономике? Определённо, нет.
viktorova 08 января 2019 | 21:18
//однако не сумела приспособиться к изменениям в отрасли, — говорят эксперты.//
Если Пу останется у власти, России также грозит банкротство и распад.
aladdinov_01 08 января 2019 | 21:19
Да бля, жалко... Так уж получилось, что каталог Сирс в три пальца толщиной был первым товарным каталогом, который изволил увидеть на своем жизненном пути глубокоуважаемый уважаемый великий русский матрос Кошкин, когда Он был... э-э... еще моложе, чем сейчас.
Из того каталога Ему запомнились джинсы (это такие штаны) системы Ливайс за 6.99 долларов, куртка той же системы за 7.99, а комплект из штанов и куртки стоил 9.99. Если учесть, что, согласно газете "Известия", доллар стоил всего 64-65 копеек, то... Ну, кароче, все поняли.
А еще там были, как щас помню, кримпленовые брюки, которые даже в "Березке" хер укупишь... И цветной тиливизир "Зенит"... Унд, мне не поверят, дублёнка без очереди! Эххх...
bbob 08 января 2019 | 21:49
̶о̶ш̶и̶б̶к̶а̶