Новое соглашение о сотрудничестве между Францией и Германией будет подписано 22-го января
Церемония пройдет в Ахене на границе Бельгии, ФРГ и Нидерландов, — сообщают в Париже.
В прошлом году канцлер Германии Ангела Меркель говорила о готовности обновить Елисейский договор, подписанный 55 лет назад. Он предусматривает двусторонние консультации по основным вопросам внешней и культурной политике, а также безопасности. В 88-м году договор дополнили протоколами о совместных действиях в вопросах обороны, а также в области экономики и валютной политики.
Комментарии4
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gad123 08 января 2019 | 21:18
А вы спрашивали, как ещё может Фрау меркель подложить свинку своей стране и Европе в целом!!
pattrick1 08 января 2019 | 21:19
В прошлом году канцлер Германии Ангела Меркель говорила о готовности обновить Елисейский договор, подписанный 55 лет назад...
А как же Украина? Подпишите тройственный союз Украины, Франции и Германии, союз трёх величайших государств Европы, чья культура лежала в основе становления европейской цивилизации.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 21:19
Клоунада ;)
cromwel 08 января 2019 | 21:23
это будет немецкая порнушка с французским минетом. Более ничего друг другу не предложат