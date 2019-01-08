Новое соглашение о сотрудничестве между Францией и Германией будет подписано 22-го января

Церемония пройдет в Ахене на границе Бельгии, ФРГ и Нидерландов, — сообщают в Париже.

В прошлом году канцлер Германии Ангела Меркель говорила о готовности обновить Елисейский договор, подписанный 55 лет назад. Он предусматривает двусторонние консультации по основным вопросам внешней и культурной политике, а также безопасности. В 88-м году договор дополнили протоколами о совместных действиях в вопросах обороны, а также в области экономики и валютной политики.