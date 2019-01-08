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21:02, 08 января 2019

Турция планирует попросить США передать ей американские военные базы в Сирии после вывода подразделений

Анкара против того, чтобы более 20-ти американских баз получили сирийские курды, — пишет турецкая газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники. В Анкаре сегодня сказали, что в любое время могут начать операцию против курдского ополчения в Сирии, которое Турция обвиняет в причастности к террористической деятельности.

Комментарии

12

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ansh 08 января 2019 | 21:08

Никто не считается с путинским братом Асадом.

kottigr1 08 января 2019 | 21:11

ansh: Как бы всё это не привело к нападению "зеленых человечков" на Азербайджан, по сценарию 08.08.08.
ГРУшники в Нагорном Карабахе опять грохнут миротворцев, свалят всё на азеров и понеслась... Путину нужен рычаг давления на Турцию, а по-другому он не умеет.

novyrusich 08 января 2019 | 21:24

kottigr1: Путин пока не сошел с ума, а для вашего варианта нуждно сумасшествие .
Нет.
Пуктин за курдов заступаться не будет. Они противники Асада.
Курдов не дадут в обиду американцы.
Эрдоган зря хорохорится. Его уже предупредили.
-----------
"Мы считаем, что турки могут начинать военную операцию только после согласования с нами – и полностью координируя свои действия с США. Турция должна согласиться на требование президента, что сирийские части, воевавшие вместе с нами, не должны пострадать", - заявил Болтон перед вылетом в Турцию.

kottigr1 08 января 2019 | 21:31

novyrusich: Путину в Сирии нужны нефтяные поля и военное влияние во всем регионе, что бы контролировать транзит нефти и газа из всех близлежащих там стран.
Влияние Турции Путин в том регионе не потерпит, тем более что транзитные коридоры и нефтяные поля, после вывода США своих войск, окажутся полностью под турками.
Напрямую на Турцию-участницу НАТО надавить не получится. Уже прощупывали Эрдогана. И изнутри, провоцируя военный переворот и прямым военным воздействием. В итоге рука у него не дрогнула, дружба-дружбой а российский боевой самолет и три "вертушки" Эрдоган снес на раз. Все внутренние проблемы Эрдоган просто задушил. Давить будут через слабые места. А самое слабое место Эрдогана на сейчас - это Азербайджан...

novyrusich 08 января 2019 | 21:44

kottigr1: Несоглашусь ни с одним тезисом.
Насчет нефтняных полей в Сирии.
Их в Сирии в разы меньше, чем далеко не в самой нефтеносной Самарской области. Этио раз.
Насчет транщита- прекрасно без него все обходятся и обходились.
После открытия крупных газовых месторождений у побережья Египта и Израиля он вообще никому не нужен.
Военный переворот если кто и провоцировал, то никак не Россия, а Запад.

kottigr1 08 января 2019 | 22:10

novyrusich: 667 тыс баррелей и 8 млрд куб. м газа в год - совсем не пустяк..
"Российские газовые и нефтяные компании начали геологическую разведку месторождений в Сирии.

Минэнерго РФ сообщило, что этим сейчас занимаются «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «ВО «Технопромэкспорт»

В планах у России — возродить нефтегазовую сирийскую отрасль, конечно же при участии российских компаний."

Ещё и возможность влияния на Иран( эта дружба дорого стоит ) и Ирак, на нефте-газодобывающие компании во всем регионе. Выход в море.

ykra_dupa 08 января 2019 | 21:13

ansh: А там решает только Путин и Трамп ,кстати как и НА укрогабоне ,автофекальная петрушка ни чего не решает !)))

alehan22748 08 января 2019 | 21:30

Турция планирует попросить США передать ей американские военные базы в Сирии
///////
Нормально, Пусть будут. В Турции у Америки есть база Анжелик с ядерными ракетами и крылатыми ракетами направленными против всяких авторитарных и тоталитарных свиней в регионе. А турки Пусть размещает военные базы в сирии - это все равно помойка:(((

gad123 08 января 2019 | 21:16

Волобуев, вот вам ...., а не базы!

beobachter 08 января 2019 | 21:20

Эрдоган в Турции устроил настоящий государственный террор. Репрессированы десятки, а то и сотни тысяч турок под предлогом участия в попытке покушения на Эрдогана. Сценарий очень напоминает террор в СССР после убийства Кирова. Конец у Эрдогана должен быть, как у большинства террористов!

kunst54 08 января 2019 | 21:46

И Бобруйск в придачу

ura_123 08 января 2019 | 21:47

О,конфликт интересов? Штаты союзник по НАТЕ с турками... турки враги курдов... рассеюшка поддерживает курдов..
Волк,козёл и капуста)))

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