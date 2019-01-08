Турция планирует попросить США передать ей американские военные базы в Сирии после вывода подразделений

Анкара против того, чтобы более 20-ти американских баз получили сирийские курды, — пишет турецкая газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники. В Анкаре сегодня сказали, что в любое время могут начать операцию против курдского ополчения в Сирии, которое Турция обвиняет в причастности к террористической деятельности.