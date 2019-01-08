Прокуратура США обвинила российского юриста Наталью Весельницкую в попытке воспрепятствовать правосудию

Ранее ее фамилия фигурировала в статьях о расследовании вмешательства Москвы в президентские выборы. Весельницкая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа в разгар президентской кампании, однако нынешнее обвинение никак не связано с этим делом, — пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о ее участии на стороне защиты в деле о мошенничестве и отмывании средств против компании «Превезон холдингс». Сама Весельницкая говорит, что узнала об обвинениях от журналистов.

Наталья Весельницкая настаивает, что ей доподлинно неизвестны обстоятельства дела. Однако, как пишет «Нью-Йорк таймс», следствие пришло к выводу о связях юриста с высокопоставленными российскими чиновниками. Кроме того, в деле фигурирует российский бизнесмен, но его имя не называется.