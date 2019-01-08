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21:02, 08 января 2019

Прокуратура США обвинила российского юриста Наталью Весельницкую в попытке воспрепятствовать правосудию

Ранее ее фамилия фигурировала в статьях о расследовании вмешательства Москвы в президентские выборы. Весельницкая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа в разгар президентской кампании, однако нынешнее обвинение никак не связано с этим делом, — пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о ее участии на стороне защиты в деле о мошенничестве и отмывании средств против компании «Превезон холдингс». Сама Весельницкая говорит, что узнала об обвинениях от журналистов.

Наталья Весельницкая настаивает, что ей доподлинно неизвестны обстоятельства дела. Однако, как пишет «Нью-Йорк таймс», следствие пришло к выводу о связях юриста с высокопоставленными российскими чиновниками. Кроме того, в деле фигурирует российский бизнесмен, но его имя не называется.

Комментарии

8

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kottigr1 08 января 2019 | 21:06

Даже и не удивляет то, что чекисты своих баб под пиндосов подкладывают..

Эксперты ООН подсчитали, что больше половины всех секс-рабов мира поставляется из России. При этом большая часть проституток оседает в странах Западной Европы.
Центр ООН по предотвращению международных преступлений представил отчет по проблеме сексуальной эксплуатации. Согласно документу, первое место в мире среди поставщиков секс-рабов заняла Россия. По данным экспертов, российские граждане составляют большую часть из общего числа тех, кого переправляют с целью сексуальной эксплуатации в страны Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.
Согласно докладу Комиссии ООН по правам человека о детской проституции в России, ситуация с сексуальной эксплуатацией детей в России сложилась угрожающая.Сексуальная эксплуатация детей в Российской Федерации является более серьезной проблемой, чем торговля детьми, и как правительственные, так и неправительственные органы разделяют мнение, что в российском обществе проституция превратилась в приемлемый образ жизни.
Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Бельгию, Голландию, Китай. Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию.

pattrick1 08 января 2019 | 21:08

Весельницкая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа в разгар президентской кампании, однако нынешнее обвинение никак не связано с этим делом...

Американский Молох - это жёсткая, неумолимая сила, требующая множества человеческих жертв. Главный принцип американского Молоха - был бы человек, а статья найдется.

johio 08 января 2019 | 21:33

pattrick1: Весельницкую отпустить. Путина посадить.

andy66 08 января 2019 | 21:09

препятствование правосудию - это рутинная работа российского юриста )))

oneoretwo 08 января 2019 | 21:17

...к бутиной ее, на соседний этаж и статейку лет на 30-40...сдаст всех...

yuryr 08 января 2019 | 21:23

Похоже, что весь "человеческий материал" с лейблом "сделано в путинстане" вызывает повышенное внимание правоохранительных структур в странах "Запада". Очень даже понятна и вполне заслуженная, на мой взгляд, реакция. Лучше поздно, чем никогда.

mister_bean 08 января 2019 | 21:24

Этому дала, этому дала и этому дала, а Трампу на дала.
Дура.

cromwel 08 января 2019 | 21:30

а флешку секретным списком у неё в трусах нашли?

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