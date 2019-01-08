В лондонском аэропорту Хитроу приостановлены несколько вылетов
Руководство воздушных ворот британской столицы утверждает, что в небе наблюдается беспилотник, — передает агентство Reuters.
В конце прошлого года дроны нарушили работу другого лондонского аэропорта, Гатвик. Из-за этого в течение суток он не принимал и не отправлял самолеты. Причастные к этому пока не задержаны. В начале года сообщалось, что Гатвик и Хитроу приобрели технику, которая позволит бороться с беспилотниками.
Комментарии8
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skuller 08 января 2019 | 21:09
Ну да, через минуту " раскрыть" " отравление" Скрипалей мелкобриташки могут, а найти за месяц владельца квадрокоптера кишка тонка)))
pattrick1 08 января 2019 | 21:12
Руководство воздушных ворот британской столицы утверждает, что в небе наблюдается беспилотник...
Это был не беспилотник, а птица мозгоклюй из анекдота.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 21:15
Это гнилая душонка Скрыпаля... никак не найдёт пристанища.
mikhail_spb_ 08 января 2019 | 21:10
Видна ли на беспилотнике красная звезда и серп с молотом?
liquidsky__ 08 января 2019 | 21:18
В начале года сообщалось, что Гатвик и Хитроу приобрели технику, которая позволит бороться с беспилотниками.
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Это на бумаге они приобрели, а в реальности пару чинуш прикупили своим соскам новые тачки, поэтому никакой спецтехники нет.
income 08 января 2019 | 21:19
Похоже, актуальной становится задача создания беспилотника, способного ликвидировать другие беспилотники.
oneoretwo 08 января 2019 | 21:30
..."дед кузя" из соседней деревни со своей берданкой за пузырь и закуску избавил бы англичан от всего, что летает в неположенном месте...
kisa2000 08 января 2019 | 21:35
Это души Петрова и Баширова пилотируют в беспилотниках наводя беспорядок в Хитроу .