В лондонском аэропорту Хитроу приостановлены несколько вылетов

Руководство воздушных ворот британской столицы утверждает, что в небе наблюдается беспилотник, — передает агентство Reuters.

В конце прошлого года дроны нарушили работу другого лондонского аэропорта, Гатвик. Из-за этого в течение суток он не принимал и не отправлял самолеты. Причастные к этому пока не задержаны. В начале года сообщалось, что Гатвик и Хитроу приобрели технику, которая позволит бороться с беспилотниками.