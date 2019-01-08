Сотрудники ингушского ОМОНа проехали 130 километров за новогодними подарками от МВД

В итоге им выдали пол-ящика мандаринов для 52-х человек. видеозапись с комментариями бойцов опубликовал телеканал «Дождь». По словам бойцов, в Ханкалу за подарками они ездили на двух машинах в броне, касках и с автоматами. Как уточняет «Дождь», о том, что это будут за подарки, омоновцев никто не предупредил.