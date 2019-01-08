Сотрудники ингушского ОМОНа проехали 130 километров за новогодними подарками от МВД
В итоге им выдали пол-ящика мандаринов для 52-х человек. видеозапись с комментариями бойцов опубликовал телеканал «Дождь». По словам бойцов, в Ханкалу за подарками они ездили на двух машинах в броне, касках и с автоматами. Как уточняет «Дождь», о том, что это будут за подарки, омоновцев никто не предупредил.
Комментарии8
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kir_pich_101 08 января 2019 | 20:49
А по дороге подарков не насобирали, пока туда-обратно ехали?
Где профессиональное чутье?
Где кураж?
Дилетанты...
kottigr1 08 января 2019 | 20:54
kir_pich_101: На обратном пути могли бы и сами подарков насобирать.. Стволы в руках, корки в карманах, пол-ящика мандаринов при себе..
Как раньше по ночам кирпич в подворотнях продавали..
"Мужик, купи мандаринку!"
astet 08 января 2019 | 21:00
kottigr1: а никто и не обещал,
что Колокольцев - не вор!!!
lenin3 08 января 2019 | 21:33
Мандарины-то хоть абхазские были,духоскрепнутые?А то турецкие,небось...)))
janychar 08 января 2019 | 21:04
Наконец-то нормальные новости из России. А то уже дня два ничего такого. Со скуки помереть можно.
oneoretwo 08 января 2019 | 21:36
...а это как на рыбалке: мешков взял мало - нет рыбы...
...покопайтесь в мандаринах, может быть и найдете губозакаточную машинку....
ura_123 08 января 2019 | 21:49
ОМОН это же тоже росгвардейцы? Капустка нынче у золотова дорогущая и морковка,а уж про мандарины и говорить не приходится)))
stopkran1969 08 января 2019 | 22:05
Не тому деду морозу письмо писали