Япония заняла первое место в так называемом индексе паспортов

Ее граждане могут посетить без визы 190 стран. В конце прошлого года лидировали Объединенные Арабские Эмираты, — напоминает «Новая газета». Новый рейтинг подготовила консалтинговая компания «Хенли энд партнерс». По ее расчетам, второе место заняли Южная Корея и Сингапур, третью позицию делят Франция и Германия.

Россия заняла 48-ю позицию. С прошлого года число стран, которые наши соотечественники могут посетить без визы, выросло со 110-ти до 119-ти. На последнем месте в индексе оказались Ирак и Афганистан.