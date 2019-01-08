Президент США Дональд Трамп расскажет в своем обращении к нации о ситуации на границе с Мексикой

По словам вице-президента Майка Пенса, сейчас там наблюдается гуманитарный кризис. Только за последние месяцы в страну пытались нелегально проникнуть свыше 60-ти тысяч человек. Вице-президент не стал отвечать на вопрос, объявит ли Трамп о введении в Штатах чрезвычайного положения. В этом случае глава Белого дома сможет в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе. Выступление президента ожидается вечером во вторник, когда в Москве уже будет раннее утром среды.