На баннере в павильоне ВДНХ «Россия -моя история» заклеили даты, связанные с кризисными событиями в российской истории

На одном из баннеров в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с кризисными событиями в новейшей российской истории.

Пресс-секретарь исторического парка «Россия – моя история» Александр Тарасов сказал, что пока не знает, почему заклеены эти даты, поскольку сотрудники еще не вышли на работу после праздников.

Александр Тарасов добавил, что завтра сотрудники парка попытаются разобраться в произошедшем.