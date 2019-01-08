На баннере в павильоне ВДНХ «Россия -моя история» заклеили даты, связанные с кризисными событиями в российской истории
На одном из баннеров в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с кризисными событиями в новейшей российской истории.
Пресс-секретарь исторического парка «Россия – моя история» Александр Тарасов сказал, что пока не знает, почему заклеены эти даты, поскольку сотрудники еще не вышли на работу после праздников.
Александр Тарасов добавил, что завтра сотрудники парка попытаются разобраться в произошедшем.
Комментарии1
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ykra_dupa 08 января 2019 | 20:29
Я там Шендеровича у стенда видел ,долго он там ошивался ,с клеем и бумагой !))))