Российского юриста Наталью Весельницкую обвинили в США в попытке воспрепятствовать правосудию
Женщина, которая встречалась в представителями предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016-м году, по данным следствия, пыталась помешать расследованию мошенничества и отмывания денег компанией «Превезон Холдинг». Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», в деле есть влиятельный российский бизнесмен, его имя не разглашается. При этом обвинение не связано с расследованием вмешательства России в президентские выборы, но, по данным издания, у следователей есть доказательства тесных связей Весельницкой с Кремлем. В той встрече, которая проходила в Нью-Йорке, участвовал и сын президента Дональд Трамп-младший.
Комментарии17
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ura_123 08 января 2019 | 20:24
Ну вот ещё одна чапман-бутина нарисовалась)))) В перспективе камера без отопления?
liquidsky__ 08 января 2019 | 20:27
Эхо только забыло добавить, что она давно не в США и обратно не собиралась еще после первых бурлений вокруг Трампа. Кстати, а уголовное дело по запросу какого ведомства? И кто вынес постановление? Такие вопросы Эхо не интересуют?
ura_123 08 января 2019 | 20:32
liquidsky__: Це хлопец,задержат как Бута или Ярошенко,а может как 100500 расейских хакеров на каком нибудь тёплом острове и рааааз,уже холодная камера в пендостане)
Ты подумай над этим.
dataan 08 января 2019 | 20:35
Ну всё. Начали задерживать по очереди. Сейчас наши кого нибудь опять из пиндосни арестуют.
zemljanka 08 января 2019 | 20:39
Лилипутинская красавица.
ara_1 08 января 2019 | 20:35
liquidsky__:
Эхо очень много чего "забыло" добавить. Эта дамочка пыталась подставить Трампа, а не передать ему инфо. И это ей, почти, удалось. Также, эта леди очень тесно связана, в прошлом, именно с Демократами и, по-прежнему, нет ответа на вопрос как она оказалась на упомянутой встрече с Трампом-младшим, поскольку, дай Бог пвмяти, ей визу не давали, пока не вмешалась лично(!) Лоретта Линч... Словом, будь эхо профессиональнее Орловой с Пархоменко, эти интересные детали вы узнали бы не от меня, а непосредственно из текста "новости".
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 20:29
Клааааадём на то, что считает следствие США - с прибором !!!
mulltipulti 08 января 2019 | 20:33
Клааааадём на то,
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Крымчане хотели, чтоб было, как в России.
И их мечты походу исполнились.
Свалки, военные базы, чиновничий беспредел, менты.
zemljanka 08 января 2019 | 20:36
Какая женщина...(с)
dataan 08 января 2019 | 20:47
mulltipulti: Ну да. Крымский мост, новые дороги, свое электричество вот вот, российские пенсии а не чахлые подачки киевской хунты, ... ну и так далее, перечислять - устанешь читать, убогий. )))
dataan 08 января 2019 | 20:38
naebabchenka_drysch: "Клааааадём на то, что считает следствие США"
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Кладем на всё что счтиает пиндосня. И давно.
kreamssdick 08 января 2019 | 20:30
Весьма сочная юристка, интересно, по каким делам.
ura_123 08 января 2019 | 20:44
kreamssdick: Видимо как и Моника Левински с Бутиной,по ” верхним этажам” собственного тела)))
cromwel 08 января 2019 | 20:33
правозащитник Лев Пономарёв по идее должен резко метнуться защищать ее права!
agamasat 08 января 2019 | 20:35
Что может привнести россия в этот мир, кроме мошенничества, лжи и насилия?
viktorova 08 января 2019 | 20:37
Симпатичная.
У путина, похоже, женский батальон уже давно в разведке работает всеми возможными местами...
ura_123 08 января 2019 | 20:46
viktorova: Но всё получается как у петрова-боширова,через жопу)))