Российского юриста Наталью Весельницкую обвинили в США в попытке воспрепятствовать правосудию

Женщина, которая встречалась в представителями предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016-м году, по данным следствия, пыталась помешать расследованию мошенничества и отмывания денег компанией «Превезон Холдинг». Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», в деле есть влиятельный российский бизнесмен, его имя не разглашается. При этом обвинение не связано с расследованием вмешательства России в президентские выборы, но, по данным издания, у следователей есть доказательства тесных связей Весельницкой с Кремлем. В той встрече, которая проходила в Нью-Йорке, участвовал и сын президента Дональд Трамп-младший.