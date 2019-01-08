Короткое замыкание произошло на фестивальной площадке в центре Москвы

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, возле здания отеля Four Seasons загорелся кабель. Все было потушено еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал, но площадка была обесточена. На месте уже работают электрики.

До 13-го января в столице действуют почти 80 фестивальных площадок. По данным властей, новогодние гулянья в городе посетили более 10,5 миллионов человек.