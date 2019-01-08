Активиста так называемого «Бессрочного протеста» в Казани оштрафовали на 10 тысяч рублей

До этого Дмитрий Егоров провел под арестом 12 суток. Сегодня суд признал его виновным в участии в нежелательной организации, — рассказал его адвокат. Егоров известен как сторонник движения «Открытая Россия». В прошлом году Генпрокуратура признала нежелательной организацию с таким же именем, но только зарегистрированную в Великобритании.

Егорова арестовали 28-го декабря после того, как он провел в день Конституции одиночный пикет в защиту основного закона страны.