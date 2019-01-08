Активиста так называемого «Бессрочного протеста» в Казани оштрафовали на 10 тысяч рублей
До этого Дмитрий Егоров провел под арестом 12 суток. Сегодня суд признал его виновным в участии в нежелательной организации, — рассказал его адвокат. Егоров известен как сторонник движения «Открытая Россия». В прошлом году Генпрокуратура признала нежелательной организацию с таким же именем, но только зарегистрированную в Великобритании.
Егорова арестовали 28-го декабря после того, как он провел в день Конституции одиночный пикет в защиту основного закона страны.
Комментарии4
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razer 08 января 2019 | 20:13
вот уж почитай 20 лет рашкомрази не могут найти достойной замены Хуйлу кремлёвскому. Т.е. остальные 140 млн ещё хуже. Хуяссе сборище олигофренов.
Чёто уж больно свирепо обошлась мать-природа с говно рашкой.
Хотя, по делам их, - в инфузорий их надо.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 20:18
Любой "сторонник" ОР - продажное Чмо, поэтому маловато Егорычу впаяли, маловато... да, какелы кострюлеголовые?
dmast79 08 января 2019 | 20:19
razer: Продажи новых легковых авто в 2017:
Россия - 1,6 миллиона
Украина - 80 тысяч.
Всё, что нужно знать о стране скачущих олигофренов )))
ykra_dupa 08 января 2019 | 20:22
dmast79: Да это все фигня , у хохлов томос теперь есть ,машины то им теперь нахера !))))