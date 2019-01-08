Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в материальной помощи
Местные чиновники сказали Лидии Волченко, что компенсация ей не положена. У ее сестры, 86-летней Марии Лепковой, не было прямых наследников, а так называемые похоронные деньги хранились в квартире, которая сейчас разрушена, — пишет «Московский комсомолец». В итоге Лидии Волченко пришлось заплатить за поминки более 8-ми тысяч рублей.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 08 января 2019 | 19:37
Государство ничего вам не должно.
Запомните это и живите с этим.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 19:59
Всё Законно, либерастня! Как в вашей Омерике.
poluputing 08 января 2019 | 20:11
naebabchenka_drysch: дрыщ, как дела в Замухосранске? Все выгребные ямы к весне готовы? На фига нам та Омерика , сказал червь, выглянув на свет из фекалий. Нам и дома , в дерьме, уютно
johio 08 января 2019 | 20:12
naebabchenka_drysch: Путин даже омерзительнее среднего трижды проклятого америкоса. Я как патриот - единоросс вам говорю.
razer 08 января 2019 | 19:39
опасаюсь, как бы Хуйлу раньше времени лопату в жопу не загнали. Может ведь не успеть вонючую говно рашку опустить понадёжнее, чтоб не смогла потом подняться.
Посоветовал бы кто ему авангардами золотова вооружить, чтоб российское быдло Махами двухсотить
chernyij 08 января 2019 | 19:42
Пусть скажет спасибо, что поминки разрешили провести.
poluputing 08 января 2019 | 19:47
chernyij: тем более этнической хохлушке. Украинцам проживание в Рассее противопоказано, да и вообще любые сношения с этой страной и её жителями
ura_123 08 января 2019 | 20:26
Путэн уехал,забудьте...
alexey65 08 января 2019 | 20:34
Выплачивают, женам, детям, родителям.
Сестрам, двоюродным племянникам и своякам выплаты не положены.
Сестры вместе не жили. Погибшая о соискательницу денег не содержала.
Почему ей должны отдавать бюджетные деньги?
poluputing 08 января 2019 | 20:43
alexey65: А похоронить слабо? Ну Рассея чай не Норвегия, страна конечно бедненькая. Но 8000 руб. на поминки выделить могли бы, не оскудел бы бюджет , о котором вы так печётесь.
opponent70 08 января 2019 | 20:42
"Родина" любого из нас, или всех сразу, может предать в любой момент...