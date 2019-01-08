Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в материальной помощи

Местные чиновники сказали Лидии Волченко, что компенсация ей не положена. У ее сестры, 86-летней Марии Лепковой, не было прямых наследников, а так называемые похоронные деньги хранились в квартире, которая сейчас разрушена, — пишет «Московский комсомолец». В итоге Лидии Волченко пришлось заплатить за поминки более 8-ми тысяч рублей.