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19:30, 08 января 2019

Американский суд предъявил обвинения российскому юристу Наталье Весельницкой

Американская прокуратура предъявила обвинения российскому юристу Наталье Весельницкой. Она фигурирует в так называемом «российском досье» – расследовании о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016-го года. Впрочем, новое дело напрямую не связано с работой спецпрокурора Роберта Мюллера. Весельницкую обвиняют в попытке воспрепятствовать правосудию. Это касается дела против одной из компании об отмывании средств, в котором юрист была представителем защиты. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», в расследовании фигурируют предприниматель из России и его инвестиционная компания. Кроме того, подтверждаются подозрения о связях Весельницкой с высокопоставленными российскими чиновниками, — добавляет издание.
Весельницкая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании. Это произошло в башне Трампа в Нью-Йорке. Среди участников встречи был сын нынешнего президента Дональд Трамп-младший.

Комментарии

33

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malanoff 08 января 2019 | 19:38

Видимо леди ещё та. Может фору Бутиной дать.

razer 08 января 2019 | 19:46

Мерикосам рашка была всегда покуй. Стараниями Хуйла говнорашка стала пугалом. Красавчик всёжки Хуйло!

zztop1960 08 января 2019 | 20:12

razer: Россия скорее не пугало а крысиное гнездо. До 1991 крысы жили в клетке и их жалели и выпустили наружу. Крысы начали вить гнёзда , под полом , между стен , на чердаке , воровать еду , грызть электропроводку , мебель и одежду с обувью

naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 20:22

А что это какелы-гастарбайтеры тут так истерят, разрывая пуканы? ;-))))))))))))))))))
В праздники работы не было? ;)

ignachio 08 января 2019 | 20:28

".. дела против одной из компании об отмывании средств, в котором юрист была представителем защиты"
Речь идет о адвокате? Значит любой адвокат, защищающий подсудимого, тоже виноват?
Е.Альбац публично призналась, что штаб Трампа присылал ей письма с просьбой о материальной поддержке на выборах. Почему ее еще не арестовали?

good_water 08 января 2019 | 20:40

ignachio:
Е.Альбац публично призналась, ....
============================
По американским законам остаётся только одно
К ногам Альбац привязать колосник и на дно!

salhomir__murza 08 января 2019 | 19:55

malanoff:
Надеюсь, что эту путинскую прокладку пожизненно упекут в Гуантангамо.

good_water 08 января 2019 | 20:06

malanoff:
Вам она может дать ногой по яйцАм!

liquidsky__ 08 января 2019 | 20:22

good_water: Не смешите, откуда у этих пендоподстилок яйца?

vedma2017 08 января 2019 | 20:11

malanoff:
"леди" ??? Вон та кошелка ?????

good_water 08 января 2019 | 20:30

vedma2017:
Это ты старая кошёлка
И тебе до Весельницкой как рогоже до шёлка!

rampa 08 января 2019 | 19:39

что-то подзабыли о ней наши власти быстро. Надо еще одного американского шпиона ловить для обмена

salhomir__murza 08 января 2019 | 19:58

rampa:
За эту Весельницкую, которая нанесла Соединенным Штатам огромный ущерб, США потребуют для обмена десяток американских граждан. Так что гебне предстоит много работы. Как бы они за недостатком американцев не стали арестовывать Шендеровича, Макаревича, Гозмана и Пархоменко.

igor919191 08 января 2019 | 20:03

salhomir__murza: За Пархоменко Госдеп даже статую Свободы отдаст.
Он им на ночь страшные сказки про РФ рассказывает.

ivan444 08 января 2019 | 20:23

igor919191: Не свисти, в РФ главный "сказочник" - Путин!

shvonder_100 08 января 2019 | 20:10

salhomir__murza:хотелось бы узнать, какой именно ущерб нанесла она США.

mikhail_spb_ 08 января 2019 | 19:39


А где эта тётка-"юристка" сейчас?
Неужели она не успела смыться на Родину?

salhomir__murza 08 января 2019 | 20:02

mikhail_spb_:
А если и успела, то ее выкрадут американский спецназ. По законам США, юрисдикция Америки распространяется на весь мир. Так что выкрадут в Алопаевске и вывезут в США. А вот в России нет такого закона, Россия не имеет право в Алабаме выкрасть кого-либо, для суда в России. А это потому что, что позволено Юпитеру (США), не позволено Быку (Россия).

liquidsky__ 08 января 2019 | 20:25

mikhail_spb_: Давным давно не в США, шлет приветы знакомым.

ykra_dupa 08 января 2019 | 19:49

Надо бы еще одного пиндоса в обезьянник посадить , клин клином !)))

salhomir__murza 08 января 2019 | 20:04

ykra_dupa:
А Россия не имеет право задерживать американских граждан, в отличие от США, которые имеют право задерживать граждан России.

ed10075 08 января 2019 | 19:53

Жулики забывают, что тайное всегда становится явным.
Вот и эта т.н. "юристка", обслуживая ворье, погорела на самоуверенности и безнаказанности, гарантированной ей в России.

salhomir__murza 08 января 2019 | 20:06

ed10075:
Хотелось бы чтобы ее судили в Штате, где есть смертная казнь. Считаю, что покушение на демократию, это тягчайшее преступление, страшнее педофилии и некрофилии, и должно наказываться смертной казнью.

piter_ug 08 января 2019 | 20:04

Отъездилась по Западам юристка, за МКАД - ни ногой, вывезут в Америку и посодют.

dims12 08 января 2019 | 20:04

Всё-таки они -- путинские агенты. Почему нельзя встречаться-то!?

rules24 08 января 2019 | 20:06

Пиндосы раздухарились не на шутку. Говно тоннами кидают друг в друга.

shvonder_100 08 января 2019 | 20:07

Какая же тухлая публика на Эхе. Не дай Бог кто то из них, или ими поддерживаемых к власти придет. Большевички детьми покажутся.

salhomir__murza 08 января 2019 | 20:12

shvonder_100:
Нам, либералам, взявшим власть в 91-м, надо было действительно действовать большевистскими методами.
Если бы мы, расстреляли бы миллионов десять особо отмороженных ватников, то остальные десятки миллионов ватной протоплазмы, десять раз подумали, а стоит ли идти против демократии и западных ценностей.

vedma2017 08 января 2019 | 20:15

shvonder_100:
С чего бы ?? Среди них убийц нет - ведь никто из "поддерживаемых ими" в школе кгб не учился.

shvonder_100 08 января 2019 | 20:18

vedma2017: salhomir__murza:убийц нет, пока власть не взяли.

ivan444 08 января 2019 | 20:27

shvonder_100: " Большевички детьми покажутся." А ты как думал, особенно после введения "пенсионной реформы". Мало не покажется.

shvonder_100 08 января 2019 | 20:45

ivan444: ты же одним из первых умрешь, в борьбе за правое дело)))

balya 08 января 2019 | 20:15

Ещё одна "Герой России" из серии Чапман-Бутина-теперь Весельницкая. Ну и чего, надо теперь ещё какого-нибудь лоха ловить с четырьмя гражданствами и не одного. Вообще то Весельницкая покруче будет чем Чапман-Бутина вместе взятые. Вот сейчас МИД РФ перевозбудится.

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