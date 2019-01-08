Американский суд предъявил обвинения российскому юристу Наталье Весельницкой

Американская прокуратура предъявила обвинения российскому юристу Наталье Весельницкой. Она фигурирует в так называемом «российском досье» – расследовании о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016-го года. Впрочем, новое дело напрямую не связано с работой спецпрокурора Роберта Мюллера. Весельницкую обвиняют в попытке воспрепятствовать правосудию. Это касается дела против одной из компании об отмывании средств, в котором юрист была представителем защиты. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», в расследовании фигурируют предприниматель из России и его инвестиционная компания. Кроме того, подтверждаются подозрения о связях Весельницкой с высокопоставленными российскими чиновниками, — добавляет издание.

Весельницкая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании. Это произошло в башне Трампа в Нью-Йорке. Среди участников встречи был сын нынешнего президента Дональд Трамп-младший.