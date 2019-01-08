Организация по запрещению химического оружия направляет своих представителей в Сирию

Эксперты должны собрать данные о возможной химической атаке в Алеппо. Информация о случившемся поступила еще в ноябре. Основная цель миссии – независимый сбор и анализ информации, — добавили в ОЗХО.

Правительственное агентство САНА утверждало, что в конце ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом. Предположительно это был хлор. В больницы доставлены более 100 мирных жителей.