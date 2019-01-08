Организация по запрещению химического оружия направляет своих представителей в Сирию
Эксперты должны собрать данные о возможной химической атаке в Алеппо. Информация о случившемся поступила еще в ноябре. Основная цель миссии – независимый сбор и анализ информации, — добавили в ОЗХО.
Правительственное агентство САНА утверждало, что в конце ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом. Предположительно это был хлор. В больницы доставлены более 100 мирных жителей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 19:54
Хайли-лайкли ОЗХО - "девка с пониженной социальной ответственностью". !
polikarpich 08 января 2019 | 20:27
naebabchenka_drysch: Лайки-хайли, Дрищ! Гулаг-Архипелаг!
А как ты думаешь, у тебя социальная ответственность понижена или повышена, если ты всё время "за" и всё "одобрямс"?
rules24 08 января 2019 | 19:59
А чо про "химатаку" в Думе? ОЗХО уже "позабыли" о ней? Где отчет то? А из-за этого фейка США людей убили.
riccon 08 января 2019 | 20:30
rules24:
Убийство в глаза так называемого мирового сообщества, лучший повод для массового убийства. кровавые политики.
venikoff 08 января 2019 | 20:20
Главное вовремя! ))))
riccon 08 января 2019 | 20:27
Как подпадает немецкий хлор в Сирию, и туда ли едет ОЗХО?