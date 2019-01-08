Сегодня подмосковные Химки принимают лидера баскетбольной Евролиги турецкий Фенербахче

Которого не могут обыграть уже 6 лет. О важности этого матча для подмосковной команды

Трудно поверить, но последний раз Химчане побеждали Фенербахче в далеком уже 13-м году. Когда у руля подмосковной команда стоял Римас Куртинайтис. С тех пор были у сегодняшних соперников и взлеты, и падения. Но побеждали в очных дуэлях только стамбульцы. Отсюда можно констатировать, что Фенер для Химок – оппонент неудобный. В первом матче нынешнего турнира в Стамбуле не помогли даже 7 трехочковых попаданий Алексея Шведа.

Увы, в сегодняшней встрече лучший снайпер команды не сможет принять участие. Швед по прежнему травмирован. Зато восстановился от повреждения другой ведущий игрок – Энтони Гилл. Американец занимается в общей группе. Решение о его участии в матче тренерский штаб пример непосредственно перед игрой.

Во многом по причине отсутствия лидеров Химки откатились на 12 место в турнирной таблице. Впрочем, плотность результатов здесь такова, что даже одна удачная игра может изменить ситуацию.

Добавлю, что Новый год баскетболисты Химок начали успешно, одержали самую крупную победу в Евролиге в своей истории. Победив в Испании местную Гран-Канарию.

Встреча между Химками и турецким Фенербахче начнется в 19.30. трансляция на телеканале Матч ТВ.