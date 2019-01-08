Силовики в Чечне, по некоторым данным, еще накануне Нового года задержали нескольких торговцев спиртным. В отдел полиции попали также и те, кто употреблял горячительные напитки. Это произошло в Веденском районе в ночь с 30-го на 31 декабря, — утверждает интернет-издание «Кавказ.Реалии». Задержанных стали выпускать лишь после Нового года. С ними проводили профилактические беседы, в том числе с участием религиозных деятелей. Последнюю группу освободили вечером 7-го января. Изъятые у них автомобили им пока не вернули.

Как напоминает «Кавказ.Реалии», спиртное в Чечне можно приобрести лишь в ресторане в «Грозный Сити» и в супермаркете «Лента». Купить его могут только нечеченцы.