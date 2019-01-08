Весельницкая — она встречалась с представителями штаба Трампа во время выборов, стала фигурантом уголовного дела в США
Юрист Наталья Весельницкая, которая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа во время выборов, стала фигурантом уголовного дела в США. Ее обвиняют в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания денег, — пишет газета «Нью-Йорк Таймс».
По данным следствия, в этом деле участвовали влиятельный российский бизнесмен и его инвестиционная фирма. Хотя это дело не связано со встречей в башне Трампа с представителями нынешнего главы Белого дома, в обвинительном заключении утверждается, что у Весельницкой есть связи с высокопоставленными чиновниками российского правительства, — отмечает газета.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansh 08 января 2019 | 19:05
Путинизм - куда ни кинь, всюду клин. Или Весельницкая. На худой конец, Чапман с Бутиной и другими древнейшими, и не очень.
tv_victim 08 января 2019 | 19:05
Интересно, как мы выглядим в глазах всего мира?
master_superanalitik 08 января 2019 | 19:09
tv_victim: ansh:
Президент Трамп и негр Обама хотели и хотят править миром в одну харю, а это не правильно, так как любая монополия на власть - это не есть хорошо. Мировой властью следует делиться. Мы тоже хотим, как американцы, чтобы у нас все в ногах ползали, а мы на всех плевали.
mikhail_spb_ 08 января 2019 | 19:06
Скорее всего, "юрист" висельницкая - агент лубянки.