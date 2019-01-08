Юрист Наталья Весельницкая, которая встречалась с представителями штаба Дональда Трампа во время выборов, стала фигурантом уголовного дела в США. Ее обвиняют в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания денег, — пишет газета «Нью-Йорк Таймс».

По данным следствия, в этом деле участвовали влиятельный российский бизнесмен и его инвестиционная фирма. Хотя это дело не связано со встречей в башне Трампа с представителями нынешнего главы Белого дома, в обвинительном заключении утверждается, что у Весельницкой есть связи с высокопоставленными чиновниками российского правительства, — отмечает газета.