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Эксклюзив Эха 18:39, 08 января 2019

Повышение цен на газ со стороны России – наказание за «бархатную революцию» в Армении – экономист

Повышение цен на газ со стороны России – наказание за «бархатную революцию» в Армении. Такое мнение высказал в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
«Для Армении это выглядит как наказание за отставку президента под воздействием народных протестов. Для Путина это недопустимая вещь, за которую страна должна быть наказана», — считает он.
Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России. О том, что такие поставки обсуждаются, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван продолжает вести с Москвой о цене на топливо. С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.

Комментарии

16

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dmast79 08 января 2019 | 18:41

Пусть у турок газ попросят, мы им как раз трубу построили.

stopkran1969 08 января 2019 | 18:48

dmast79: твоему уму все утки завидуют

vis_a_vis 08 января 2019 | 18:50

\\ С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. //

Наверно, и аренда российской военной базы скоро тоже подорожает...

ukrotomos 08 января 2019 | 18:54

vis_a_vis: Её и убрать оттуда можно если что! Пусть сами с азерами бодаются.

dataan 08 января 2019 | 18:55

За бархатную революцию без протекции Кремля - бархатное повышение цен. Немного, чуть-чуть, для встряски полезно. :)

ukrotomos 08 января 2019 | 19:01

dataan: Легендой и целью армомудана как раз и было снижение цены на газ. Вот пусть и отрабатывает Ныкола оказанное армохомячьем доверие!

vis_a_vis 08 января 2019 | 19:11

\\ dataan: бархатное повышение цен. Немного, чуть-чуть, для встряски полезно. :) //

Согласен, полезно, увеличивается любовь к России. Доказано на примере Украины.

naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 18:49

А Никола прежде чем рыволуцию делать - годовой думал или ж*пой?

razer 08 января 2019 | 19:04

naebabchenka_drysch: у тебя выбора нет, кроме жопы думать нЕчем.

victor_xy 08 января 2019 | 18:51

Послушайте г-да, как же достал Пу со своими имперскими амбициями то! - ведь грабит же Россию! - вон задарма в счет оплаты этих амбиций отдаёт газ армянам, когда мог бы этот газ за дорого продать геям гейр0пы и построить в России и мосты, и дороги, и больницы, и школы, и детсады и тд и тп, а он вон изгаляется - да доколе же?!

dataan 08 января 2019 | 18:57

victor_xy: Ну если тебя достал, так ты и стреляйся. :)

skuller 08 января 2019 | 18:46

Цена стала такая же, как и для регионов России. Офигенное наказание))) нам армяне много чего продают дешевле, чем себе?

ukrotomos 08 января 2019 | 18:56

skuller: Цена стала такая же, как и для регионов России
_______________________________________________
В каких регионах России цена за газ 150-165 бакинских за 1000 кубов???

ft18 08 января 2019 | 18:51

Только вконец одебилившийся кадр считает сырьё оружием и использует его как орудие шантажа. Конец и этого кадра, и страны, которую он со своими кентами оккупировал, будет плачевным.

(комментарий скрыт)

za_stalina 08 января 2019 | 19:10

В Армении американцев больше чем армян. Выводим базу, цена за газ 600$ и пусть ищут союбзников в регионе. Умник революсионер с американским флажком думает еще Россию прокинуть совсем уже обнаглели.

unprejudiced 08 января 2019 | 19:11

Немного о биографии Сергея Алексашенко.
Был членом РПР-ПАРНАС[2].
В декабре 1995 — сентябре 1998 — первый заместитель председателя Центрального банка России. Вышел в отставку в сентябре 1998. Одним из важнейших событий во время деятельности Алексашенко в Центробанке является формирование рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и последовавший затем дефолт по ГКО, произошедший 17 августа 1998 года. Решение о дефолте ГКО принималось при участии Алексашенко.[3] По мнению А. Илларионова, политика, проводившаяся Алексашенко, была одной из причин острого экономического кризиса в России, произошедшего в 1998 году.[4] По данным[5], проведённый Генеральной прокуратурой компьютерный анализ заключённых сделок показал, что С. Алексашенко участвовал в спекуляциях на рынке ГКО (что стало одной из причин дефолта 1998г).
В период своей работы в ЦБ РФ Алексашенко проводил операции на рынке ГКО, получая от них доход. В одном из документов МВД РФ говорилось: «Алексашенко С. В., занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счёт N 42301810400011702985, открытый в Автобанке, за 1998 год поступило 11 крупных платежей. За 1997 год соответственно 6 платежей и 1996 год — 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов неденоминированных рублей.»[3][6][7][8][9]
В конце октября 2013 Сергей Алексашенко улетел из России в США

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