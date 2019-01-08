Повышение цен на газ со стороны России – наказание за «бархатную революцию» в Армении – экономист

Повышение цен на газ со стороны России – наказание за «бархатную революцию» в Армении. Такое мнение высказал в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

«Для Армении это выглядит как наказание за отставку президента под воздействием народных протестов. Для Путина это недопустимая вещь, за которую страна должна быть наказана», — считает он.

Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России. О том, что такие поставки обсуждаются, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван продолжает вести с Москвой о цене на топливо. С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.