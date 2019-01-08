Япония вряд ли предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам – эксперт

Япония вряд ли предложит России отказаться от взаимных претензий по Курилам. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Непонятно, о каких «взаимных претензиях» идет речь, ведь от России, никаких претензий и требований компенсации не было. Я не думаю, что Япония будет предлагать отзыв взаимных претензий, потому что это сильно осложнит переговоры», — сказал он.

Как пишет газета «Yomiuri Shimbun», Япония готова отказаться от требований выплат бывшим жителям островов за выселение. По их словам, Токио предложит Москве подписать вместе с мирным договором документ об отказе от взаимных претензий.