Япония вряд ли предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам – эксперт
Япония вряд ли предложит России отказаться от взаимных претензий по Курилам. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
«Непонятно, о каких «взаимных претензиях» идет речь, ведь от России, никаких претензий и требований компенсации не было. Я не думаю, что Япония будет предлагать отзыв взаимных претензий, потому что это сильно осложнит переговоры», — сказал он.
Как пишет газета «Yomiuri Shimbun», Япония готова отказаться от требований выплат бывшим жителям островов за выселение. По их словам, Токио предложит Москве подписать вместе с мирным договором документ об отказе от взаимных претензий.
Комментарии4
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naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 18:46
Кладём на оккупированную японию - с прибором!
a_buvgrobu 08 января 2019 | 18:49
Раз мирный договор неприемлем, будем жить без него. Это безопаснее и спокойнее, чем американские базы на Курилах...
master_superanalitik 08 января 2019 | 19:03
a_buvgrobu: naebabchenka_drysch:
При заключении Мирного договора с Японией должны быть отмечены места нахождения русских военных баз на территории Японии, в том числе и на Окинаве рядом с американской военной базой.
alex_d 08 января 2019 | 19:10
master_superanalitik: не рядом, а вместо