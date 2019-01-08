Армения не может позволить себе поссориться с Россией из-за цен на газ – политолог

Армения не может позволить себе поссориться с Россией из-за цен на газ. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов.

«Здесь не может быть разговора о ссоре или не о ссоре. Это вопрос исключительно политический. Как может Армения позволить себе поссориться с Россией, которая является не только политическим и экономическим гарантом, но и гарантом безопасности страны», — сказал он.

По словам А.Дубнова, Россия и так поставляет газ в Армению по очень низким ценам.

«Другое дело, что Армении тяжело платить эти деньги. Иран, на чей газ заглядывается Армения, не сможет поставлять газ дешевле, чем Россия», — считает он.

Заявление Николо Пашиняна, согласно А.Дубнову, выглядит как внутриполитическое, направленное на армянский электорат.

«Это пиар Пашиняна, попытка показать, что он по-прежнему будет защищать интересы Армении. Но в Москве понимают, что у него нет другого выхода», — заключил политолог.

Как стало известно раннее, Армения ищет замену российскому газу в Иране. О возможности поставок топлива из исламской республики сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. С 1 января цена на газ для Армении увеличилась со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Н.Пашинян добавил, что переговоры с Россией о цене на газ продолжаются.