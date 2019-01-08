Армения не может позволить себе поссориться с Россией из-за цен на газ – политолог
Армения не может позволить себе поссориться с Россией из-за цен на газ. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов.
«Здесь не может быть разговора о ссоре или не о ссоре. Это вопрос исключительно политический. Как может Армения позволить себе поссориться с Россией, которая является не только политическим и экономическим гарантом, но и гарантом безопасности страны», — сказал он.
По словам А.Дубнова, Россия и так поставляет газ в Армению по очень низким ценам.
«Другое дело, что Армении тяжело платить эти деньги. Иран, на чей газ заглядывается Армения, не сможет поставлять газ дешевле, чем Россия», — считает он.
Заявление Николо Пашиняна, согласно А.Дубнову, выглядит как внутриполитическое, направленное на армянский электорат.
«Это пиар Пашиняна, попытка показать, что он по-прежнему будет защищать интересы Армении. Но в Москве понимают, что у него нет другого выхода», — заключил политолог.
Как стало известно раннее, Армения ищет замену российскому газу в Иране. О возможности поставок топлива из исламской республики сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. С 1 января цена на газ для Армении увеличилась со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Н.Пашинян добавил, что переговоры с Россией о цене на газ продолжаются.
Комментарии7
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stopkran1969 08 января 2019 | 18:42
Армения может купить и в Иране газ, это не вопрос ссоры, вопрос извечного полит.шантажа фофана и банды
master_superanalitik 08 января 2019 | 18:49
Все страны, окружающие Россию делятся на 2 группы: те кто Россию предаст и тех, кто Россию уже предал. У России есть моральные обязательства по отношению к армянам, так как их очень много погибло из-за явной и тайной симпатии к России, а такое забывать нельзя. Поэтому как только армяне предадут русских, русские смогут оказаться от поддержки армян. Мяч на стороне братской Армении.
tvitov66 08 января 2019 | 19:04
master_superanalitik: Все страны, окружающие Россию делятся на 2 группы: те с которыми наша банда жуликов уже поссорилась и те с которыми это самое еще вперде
neyexo 08 января 2019 | 19:07
master_superanalitik:
у кого перед кем обязательства?
В начале 19 века Армении уже давно не существовало.
Территорию эту Россия отвоевала у Персии, позволила поселиться на ней армянам (они там уже не жили, древняя столица Ани была покинута много веков назад)
neyexo 08 января 2019 | 18:53
stopkran1969:
Иран не даст газ в кредит и не спишет потом долг
forward 08 января 2019 | 18:55
Армения бедная страна, воюющая с нефтяным Азербайджаном. Имперская Россия этим пользуется и будет привязывать к себе Армению любыми способами. Все это очевидно, жалко армян, но деваться им некуда, придется терпеть.
ukrotomos 08 января 2019 | 19:08
forward: Армения бедная страна
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Пусть свою диаспору потрясут! Они ведь так любят её кичиться.