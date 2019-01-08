По итогам первого дня на «Дакаре» в грузовом зачете лидируют россияне из «КАМАЗ-мастер»
Сразу несколько экипажей сошли с гонки.
Дакар 2019 уже продемонстрировал свою сложность. Первый же гоночный день завершился сходом четырех участников — двух мотоциклистов и двух экипажей на внедорожниках. А ведь первый спецучасток был длиной всего 84 километра. Однако, как отметил пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, в Перу простых гоночных дней не бывает, так как здесь очень коварные дюны. Там, где проигравшие, есть и победители. Борьба была острой, для этого достаточно посмотреть плотность результатов в первой десятке турнирной таблицы. Итак, победителем этапа стал катарский гонщик на Toyota Hilux Нассер Аль-Аттия. За ним финишировал победитель прошлого «Дакара» испанец Карлос Сайнс, проиграв катарцу почти 2 минуты, а вот третье место от второго отделяет лишь одна секунда — топ-3 закрыл польский пилот Якуб Пшигонский.
Что касается грузового зачета, то пока лидирует экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с пилотом Эдуардом Николаевым. Ему на пятки наступают сразу три экипажа голландской команды на IVECO. Пятерку лидеров закрывает опять же «КАМАЗ-мастер» с пилотом Айратом Мардеевым.
Мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова, которая выступает в самом сложном зачете без поддержки механиков, пока идет спокойно и увереннно, она на 17-м месте.
Сегодня участникам «Дакара» предстоит преодолеть более 500 километров, еще накануне организаторы сказали, что этот день будет еще сложнее, чем первый. Финиширует гонка 17 января.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alger 08 января 2019 | 18:46
эт пока еще Камазы на мельдоний не тестировали.
пора, пора солярку проверить
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 18:51
Отлично!
"А что там у какелов?" (С) ;-)
kuchumka 08 января 2019 | 19:02
Молодцы! КАМАЗы должны всех порвать на Дакаре, это уже стало хорошей традицией.
democ 08 января 2019 | 19:07
kuchumka: На угольных разрезах Сибири "Маны" и "Скании" рвут "Камазов". Вот это - показательно.
kuchumka 08 января 2019 | 19:12
democ: все дело вкуса и наличия денег, Камазы стоят своих денег и именно в своей нише рвут всех.
neon999 08 января 2019 | 19:04
Еще один образчик новостной повестки ЭМ.
Конопатят мозги всякой хренью. Журналисты - тупые ватники.
Только из-за пары вменяемых гостей их еще можно терпеть.