По итогам первого дня на «Дакаре» в грузовом зачете лидируют россияне из «КАМАЗ-мастер»

Сразу несколько экипажей сошли с гонки.

Дакар 2019 уже продемонстрировал свою сложность. Первый же гоночный день завершился сходом четырех участников — двух мотоциклистов и двух экипажей на внедорожниках. А ведь первый спецучасток был длиной всего 84 километра. Однако, как отметил пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, в Перу простых гоночных дней не бывает, так как здесь очень коварные дюны. Там, где проигравшие, есть и победители. Борьба была острой, для этого достаточно посмотреть плотность результатов в первой десятке турнирной таблицы. Итак, победителем этапа стал катарский гонщик на Toyota Hilux Нассер Аль-Аттия. За ним финишировал победитель прошлого «Дакара» испанец Карлос Сайнс, проиграв катарцу почти 2 минуты, а вот третье место от второго отделяет лишь одна секунда — топ-3 закрыл польский пилот Якуб Пшигонский.

Что касается грузового зачета, то пока лидирует экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с пилотом Эдуардом Николаевым. Ему на пятки наступают сразу три экипажа голландской команды на IVECO. Пятерку лидеров закрывает опять же «КАМАЗ-мастер» с пилотом Айратом Мардеевым.

Мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова, которая выступает в самом сложном зачете без поддержки механиков, пока идет спокойно и увереннно, она на 17-м месте.

Сегодня участникам «Дакара» предстоит преодолеть более 500 километров, еще накануне организаторы сказали, что этот день будет еще сложнее, чем первый. Финиширует гонка 17 января.