США расширили санкции против Венесуэлы

В списки попали 7 физических лиц и 23 организации, в том числе крупнейший телеканал Венесуэлы «Глобовисьон». Главной целью стала схема, с помощью которой приближенные президента Николаса Мадуро выкачали из республики миллиардов долларов, — подчеркнули в американском Минфине. Сообщается, что под санкции попал даже один бизнес-джет.