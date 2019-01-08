США расширили санкции против Венесуэлы
В списки попали 7 физических лиц и 23 организации, в том числе крупнейший телеканал Венесуэлы «Глобовисьон». Главной целью стала схема, с помощью которой приближенные президента Николаса Мадуро выкачали из республики миллиардов долларов, — подчеркнули в американском Минфине. Сообщается, что под санкции попал даже один бизнес-джет.
Комментарии4
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iwan_feodorovich 08 января 2019 | 18:47
Выкачали куда? И почему Госдеп озаботился этим "выкачиванием"?
dataan 08 января 2019 | 18:51
А в Йемене шииты как семечки щёлкают пиндосовские танки. Бу-га-га-га
Причем для того, чтобы пробить броню М60А3 достаточно попадания старой ПТУР «Малютка», Бу-га-га-га :))))))))
malanoff 08 января 2019 | 18:59
iwan_feodorovich: Совсем недавно Мадура к Путину за советом приезжал и уже выкачали бюджет. Хорошие советы дал.
vor_on 08 января 2019 | 19:04
ну и везет же венесуэльским зекам в соседней зоне..им не то, что валежник, им даже туалетная бумага не нужна. слабо, ватаны?!