Посольство России в Лондоне называет информационным вбросом публикации о новых подробностях в деле Скрипалей
Кроме того, в посольстве говорят, что Сергея и Юлию Скрипалей насильно удерживают в Великобритании.
С публикацией о новых подробностях дела, а также с сообщением о том, что Скрипали, возможно, проживают на юге Великобритании, накануне выступила газета «Дейли Телеграф».
Комментарии17
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danko1 08 января 2019 | 18:35
Привычной уже стала постоянная ложь посольства в Англии.
Скоро с российских дипломатов будут называть не просто поставщиками наркотиков, ворами, но и конченными и наглыми лжецами, забывшими вообще о том, что такое дипломатия, которая призвана улучшать отношения между странами, а не делать так, как сейчас, всех врагами.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 18:41
Хоть англо-саксы и тупы исторически, но при этом ВЕЛИЧАЙШИЕ лгуны и лицемеры. ;-)
А какими ещё могут быть кумиры нашей доморощенной продажной либерастни?!! ;)
danko_wurda 08 января 2019 | 18:44
danko1: старая диванная тупица вешайся.
polikarpich 08 января 2019 | 18:49
naebabchenka_drysch: А что такое "вброс"? Поясни-ка нам всем, уважаемый Дрищ. Вбрасывать ведь можно всё, что угодно. Такой "тэрмин" ничего не говорит об истинности информации.
stopkran1969 08 января 2019 | 18:37
Бедные они бедные, никак не явят миру чудо явления скрипалей в "родную хавань", а так бы хотелось сплясать на их похоронах марусе захеровой танец "новичок"
vis_a_vis 08 января 2019 | 19:00
\\ Кроме того, в посольстве говорят, что Сергея и Юлию Скрипалей насильно удерживают в Великобритании. //
Как это знакомо еще по временам СССР! Стоило советскому гражданину убежать, чтобы остаться на Западе, тут же раздавался пропагандистский вой, что его "насильно удерживают".
ura_123 08 января 2019 | 18:38
И на кого рассчитан этот ”вброс”,на обрамовичей обосновавшихся в Англии или на чету брилёвых,а может на шуваловых и их корги имеющих недвижимость в стране вероятного противника?
master_superanalitik 08 января 2019 | 18:41
Посольство России в Лондоне называет информационным вбросом публикации о новых подробностях в деле Скрипалей
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Британскому правосудию веры нет! России срочно нужно создать Международный Казачий суд (МКС), который приговорит всех бессовестных людей и засранцев с туманного Альбиона к публичной порке. Но для этого русские должны провести свой военный парад в Лондоне, так как в Париже и Берлине такие парады уже были.
alger 08 января 2019 | 18:52
master_superanalitik: тебе бы лучше о параде китае-монголькой коннице в Москве подумать
danko1 08 января 2019 | 18:55
alger: "подумать" по отношению к этому типу явно лишнее в Вашем комментарии.
vis_a_vis 08 января 2019 | 18:55
master_superanalitik: Ты, наверно, нанюхался газа "Казачок", отшибает мозги круче бензиновых паров.
punk_not_dead 08 января 2019 | 18:39
в посольстве говорят, что Сергея и Юлию Скрипалей насильно удерживают в Великобритании
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бывшего настоящего полковника и его невинную дочь пытают, как предполагает посольство России в Лондоне, потому что посольство России в Лондоне предполагает, что в ми-6 применяют те же методы,какие применяют следователи ФСБ, СК, российские полицаи и ЧВК Пригожина к назначенным ими террористами людям, чтобыдобиться "чистосердечного" признания в сфабрикованных путинской охранкой делах
crush_test_driver 08 января 2019 | 18:48
Эй, Чапыга и Мышкин! Вы сигнал от мелкобриттов услышали!? Немедленно отправляйтесь на Юг Великобритании дотравливать! Раз они конкретного адреса не дали, чоуж, давайте мочите весь Юг. Тереза ждет! Этого от вас
grs_alx_112018 08 января 2019 | 18:58
Вот почему посольство Великобритании не называет информационным вбросом новости о состоянии магнитогорского Ванечки/ А ведь Ванечку насильственно удерживают в клинике Рошаля, да еще в боксе и тыкают иголками !!!!
a_buvgrobu 08 января 2019 | 19:00
-Скрипали отравлены мощнейшим ядом, 2 грамма убьет полстраны мгновенно
-отравлены им в ресторане
-нет, на лавке
-нет, в машине
-нет, намазана дверная ручка
-нет, отравлен чемодан
-нет, все в доме отравлено
-о, и гречка отравлена, вот точно она
-но они не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня где-то
-но нашедший их полисмен мгновенно чуть не склеил лaсты
-но хвала богам мгновенно установлен яд
-мгновенно введен антидот, чем героически спасли Скрипалей и полисмена
-полисмен на второй день выписался, дай пятюню, здоровяк!
-но Скрипали в коме, и уже никогда не поправятся
-а нет, дочь пришла в себя - о, и папа ожил... чудо!
-и они оба быстро идут на поправку, гoвно ваш сильнейший яд
-ресторан оцеплен космонавтами в скафандрах
-парк оцеплен космонавтами в скафандрах
-дом оцеплен космонавтами в скафандрах
-космонавты собирают в баночки высокотоксичные улики
-они в скафандрах, так как это смертельно опасно, но рядом с ними стоят полисмены без защиты... их никому не жалко
-лавку спилили, это такой ужасный яд, что лавка токсична через две недели
-да, но отравлена то не лавка, а в доме ручка... то есть гречка
-но кот выжил в отравленном доме... полисмен вот потрогал Скрипаля и чуть не помер, а кот выжил... и свинки
-но про них забыли, и через две недели они сдoхли в доме от голода
-и их тут же сожгли, так как они отравлены сильнейшим ядом
-две сyка недели были отравлены сильнейшим ядом и жили, а теперь сдoхли и их срочно надо кремировать
-но только свинки сдохли, кот выжил под ядом и у него был просто стресс, поэтому усыпить и сжечь
-а, да, был же еще один кот, который не захотел лечиться от стресса и сбежал
idruker 08 января 2019 | 19:04
a_buvgrobu: Один идиот задаст столько вопросов, что 1000 мудрецов не смогут ответить.
pepetz 08 января 2019 | 19:09
Ребята! Послы! Ну потерпите немного. Все вам будет предъявлено.
Россия уже так разозлила весь мир, что, и Запад и Восток, и подальше кто, еле сдерживаются, чтобы не плюнуть в вашу лысую полутораметровую рожу на каблуках.
Воспитание, однако. Были бы вы потише, глядишь, дали бы вам убежище.
А поскольку вашей наглости нет предела, поедите гондурастить на колыме.