Посольство России в Лондоне называет информационным вбросом публикации о новых подробностях в деле Скрипалей

Кроме того, в посольстве говорят, что Сергея и Юлию Скрипалей насильно удерживают в Великобритании.

С публикацией о новых подробностях дела, а также с сообщением о том, что Скрипали, возможно, проживают на юге Великобритании, накануне выступила газета «Дейли Телеграф».