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18:27, 08 января 2019

В Германии арестован 20-летний школьник, он в декабре опубликовал в интернете личные данные немецких политиков

В германской федеральной земле Гессен арестован 20-летний школьник, который в декабре опубликовал в интернете личные данные немецких политиков и знаменитостей. Подозреваемый действовал в одиночку.
Задержание и обыск квартиры подозреваемого гражданина ФРГ, который, по информации «Шпигеля», живет у своих родителей, произошли уже в воскресенье. До этого сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями обыскали несколько подозреваемых и допросили 19-летнего свидетеля из Хайльбронна. Молодому человеку вменяется в вину незаконное приобретение и публикация личных данных. Задержанный уже полностью признался в совершенном деянии. Мотивом его действий было недовольство публичными заявлениями политиков, журналистов и общественных деятелей". Молодой человек пытался «помочь их разоблачить». После дачи показаний в полиции школьник был отпущен на свободу. В результате обыска был конфискован его компьютер. Обнаружены также интернет-архивы подозреваемого.
Пять дней назад стало известно о том, что через фальшивый аккаунт в «Твиттере» была распространена личная информация около тысячи политиков, журналистов, сатириков, актеров и музыкантов. В основном это были адреса и номера телефонов. По сведениям из МВД ФРГ, в 50 случаях речь шла о частной переписке и фотографиях, а также личных документах и банковских данных.
Хакер получил данные, взломав личные аккаунты в социальных сетях, и выставлял их в сеть в декабре в форме рождественского календаря. Компьютерные системы правительства ФРГ и бундестага затронуты не были.

В качестве реакции на происшествие правительство ФРГ заявило о планах создания общенационального центра по отражению кибератак. Тем самым предполагается улучшить защиту личных данных от хакерских нападений.

Комментарии

4

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stopkran1969 08 января 2019 | 18:33

20-летний школьник... Второгодник-хакер?

punk_not_dead 08 января 2019 | 18:42

stopkran1969:
в России 24-летние школьники дети высоких чиновников уже генеральные директора каких-нибудь холдингов, а этот германский лузер попался, как кур в ощип

vis_a_vis 08 января 2019 | 18:44

\\ В Германии арестован 20-летний школьник... //

Он в каком классе учится?

proletarian74 08 января 2019 | 18:37

А теперь вспомним прошлые комментарии. Вот среднестатистический
"vilingrad 04 января 2019 | 14:44
РФ- сделать полезное и доброе- ресурсов нет. Поднасрать: себе, соседям, врагам, пингвинам- всегда пожалуйста. "

Думаете хоть одна мразь скажет что она была не права?

PS Во будет прикол, когда найдут отравителя Скрипалей, как бы англичане не заметали следы, сжигая дома, котов, скамейкиююю

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