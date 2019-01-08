Зарубежные СМИ рассуждают о причинах ареста и обвинений в шпионаже в отношении американского и британского

Российские власти были предельно немногословны в том, что касается выдвигаемых против Уилана обвинений, отмечает журнал Форин полиси. — При этом бывшие высокопоставленные сотрудники ЦРУ в интервью изданию посчитали крайне маловероятным, чтобы для проведения Западом тайных операций в России был выбран человек со столь неоднозначным прошлым и к тому же работавший без дипломатического прикрытия. Почитав страницы обвиняемого в соцсетях, журналисты внимательно изучили его прошлое, обратив внимание на скандальное увольнение со службы в морской пехоте США и на его частые визиты в Россию, начиная с середины нулевых. Брат Пола Уилана в интервью журналу замечает, что у того до сих пор нет элементарных средств гигиены, добавляя, что благодаря открытому при помощи Госдепа банковскому счету, ему все-таки удастся приобрести предметы первой необходимости, в том числе очки, попросить о которых просто не может из-за недостаточного владения русским языком. Родственники Уилана также заявляют, что до сих пор не имеют конкретных сведений о том, чем его обвиняют.

Газета Вашингтон пост среди возможных причин предновогоднего ареста называет элементарный расчет российских спецслужб на возможность поменять его на кого-то, кто содержится по похожим обвинениям в западных тюрьмах. Имя, которое уже не первый раз всплывает в данной связи — это Мария Бутина, которую США обвиняют в незаконной лоббистской деятельности. Наблюдатели особо выделяют резкость комментариев и раздражение на арест бывшей студентки Американского университета, проявленные российскими властями. Вспоминая аналогичные кейсы с арестом западных агентов на советской и российской территории, автор публикации обращает внимание на то, что дело Пола Уилана вовсе не отмечено ни обилием телевизионных новостей, ни какими-либо яркими и шумными сообщениями. Высказываются также предположения, что этот шпионский «недоскандал» мог стать результатом проявлением цеховых разногласий и внутреннего соперничества российских спецслужб.

В случае осуждения Полу Уилану может грозить до 20 лет тюрьмы.