Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова, — сообщает газета Иомиури Синбун со ссылкой на источники в японском правительстве. Как считают в Токио, дополнительные претензии могут осложнить и без того напряженные переговоры о заключении мирного договора. Источники газеты утверждают, что Япония, скорее всего, выплатит компенсации бывшим жителям островов и их потомкам из собственного бюджета.

В советско-японской декларации 1956 года есть пункт об отказе от претензий, но он касается другого временного промежутка, — сказал в эфире Эха руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.

ПЛЕНКА-КИСТАНОВ

По словам Кистанова, речь идет о компенсациях вынужденно перемещенным гражданам Японии – имеется в виду земля и имущество – которого они лишились, а также неполученные доходы от этой собственности.

В середине января для переговоров в Москву приедет министр иностранных дел Японии, а в конце месяца премьер-министр Синдзо Абэ.