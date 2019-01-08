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18:20, 08 января 2019

Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова, — сообщает газета Иомиури Синбун

Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова, — сообщает газета Иомиури Синбун со ссылкой на источники в японском правительстве. Как считают в Токио, дополнительные претензии могут осложнить и без того напряженные переговоры о заключении мирного договора. Источники газеты утверждают, что Япония, скорее всего, выплатит компенсации бывшим жителям островов и их потомкам из собственного бюджета.
В советско-японской декларации 1956 года есть пункт об отказе от претензий, но он касается другого временного промежутка, — сказал в эфире Эха руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.
ПЛЕНКА-КИСТАНОВ
По словам Кистанова, речь идет о компенсациях вынужденно перемещенным гражданам Японии – имеется в виду земля и имущество – которого они лишились, а также неполученные доходы от этой собственности.
В середине января для переговоров в Москву приедет министр иностранных дел Японии, а в конце месяца премьер-министр Синдзо Абэ.

Комментарии

3

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polsan 08 января 2019 | 18:29

Страна у них богатая, решили простить, ради улучшения взаимоотношений! Хороший пример для многих!

proletarian74 08 января 2019 | 18:32

Гусары денег не берут! )))
Ну раз гроши не нужны, возьмете залупой на воротник...

a_buvgrobu 08 января 2019 | 18:52

Я вот всё никак не пойму: что неясного с ситуацией? У России нет никаких вопросов к Японии. Если у Японии есть вопросы, то пусть предпримут действия для того, чтобы их вопросы были подкреплены.
Пусть для начала подпишут соглашение с США о выводе баз с территории Японии при определённых условиях. После этого их вопросы могут быть хотя бы рассмотрены. А так выглядят попрошайками какими-то... Противно.

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