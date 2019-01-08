Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа, а страны Балтии столкнутся с трудностями при выходе из российского энергетического кольца, — заявил президент Путин, открывая терминал по приему газа с плавучей платформой в Калининграде.

По словам Путина, построенный терминал и его инфраструктура обеспечит стабильные поставки газа в регион, особенно в осенне-зимний период.

Страны Балтии уже начали избавляться от унизительной зависимости от российских энергоресурсов. Такое мнение в эфире Эха высказал экономист Сергей Алексашенко.

По словам Сергея Алексашенко, никто не любит монополистов и многие страны пытаются уйти от монопольного поставщика.