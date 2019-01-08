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18:15, 08 января 2019

Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа — Путин

Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа, а страны Балтии столкнутся с трудностями при выходе из российского энергетического кольца, — заявил президент Путин, открывая терминал по приему газа с плавучей платформой в Калининграде.

По словам Путина, построенный терминал и его инфраструктура обеспечит стабильные поставки газа в регион, особенно в осенне-зимний период.
Страны Балтии уже начали избавляться от унизительной зависимости от российских энергоресурсов. Такое мнение в эфире Эха высказал экономист Сергей Алексашенко.
По словам Сергея Алексашенко, никто не любит монополистов и многие страны пытаются уйти от монопольного поставщика.

Комментарии

15

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skuller 08 января 2019 | 18:25

Давно пора.

danko1 08 января 2019 | 18:27

Любит Путин брать заложников и угрожать им.
Но от зависимости от настроения этого узурпатора Запад скоро освободится, найдя другие источники.
Только сложно будет России, освободившейся от гнета Путина, потом вернуться на западный рынок.

(комментарий скрыт)

kiever 08 января 2019 | 18:32

danko1: порохобот, ты скажи тогда, почему тогда киевские правители держатся так за транзит, с трубы

ostapba 08 января 2019 | 18:40

kiever: никакой политики тут нет. Как только русск е федерасты потратят оставшиеся бабки на утопление труб в балтских водах..
трубный газ будет закупаться исключительно на украинско-китайской границе. По бросовой, ниже китайской, цены.
А во время ненежности газу, будут принимать твой вонючий газ на хранение в ПЗХ.
С последующей продажей во пиковые времена обратно китайцам.
..
России остается как чукче..думать о Марсе, обратной стороне Луны и грести свое каноэ к причалу.
Даже..

skuller 08 января 2019 | 18:42

danko1: А сейчас то вас, что не устраивает?

ostapba 08 января 2019 | 18:45

skuller: устраивает тираспольская цена на газ..
И особено Лугандонская даже..

alehan22748 08 января 2019 | 18:54

skuller: не устраивает то , что разосравшись со всеми соседями по периметру, Россия теряет рынки сбыта своей жижы. Ну а кроме жижы ничего за душой нет. Путинским свиньям хорошо - они стригут скока то центов-$ с каждой тонны или кубометра через какой нибудь ганвор или новатек. А остальным что? Хер сосете ради мифа о том , что кругом враги и надо спасать рюзкий мир...ипать его некому:)))

tv_victim 08 января 2019 | 18:27

«Тут же включился Смерчев и сказал,
что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает
не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего
вовне. От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами
Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие,
как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо
враждебности входят советские республики, которые комуняне называют
сыновними, во Второе братские социалистические страны и в Третье -
вражеские, капиталистические.
- В обиходе, - объяснил мне Смерчев, - мы для краткости называем эти
кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и,
естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы говорим просто:
Первое Кольцо, Второе и Третье.»


В.Войнович «Москва 2042»

dmast79 08 января 2019 | 18:29

Отличная новость. Ешё бы вторую нитку Потока быстрее достроили, и ещё одна страна избавится от "унизительной зависимости от энергоресурсов из России". Правда, сама она что-то такой перспективе не рада. Что по этому поводу считает Алексашенко?

alehan22748 08 января 2019 | 18:47

dmast79: срать все на тебя хотели с твоим газом! Серьёзно!

evkryl 08 января 2019 | 18:47

dmast79: Если вы об Украине, то она конечно же не избавится.
И протестует против Северного потока она как раз по обратной причине. Не хочется чтоб Россия избавлялась от зависимости от ее транзита.
Ведь когда переживают про зависимость Европы от российского газа умалчивают, что Россия занимает только треть европейского газового рынка. Эта доля плюс-минус стабильна уже не один десяток лет. И ввод потоков это не увеличение продаж газа туда, это изменение маршрутов доставки.
А вот еще в нулевые 90% российских поставок газа в Европу шли через Украину. Вот где монополизм.
Но что интересно.
- Россию в какой-то момент это стало беспокоить. Россия стала строить потоки: северные, южные, турецкие...
- Польшу стала беспокоить зависимость от российского газа. Польша построила терминал СПГ в Свиноустье. Да, им получается дороже. Но они готовы платить за энергонезависимость от России. Ок!
- Литву стала беспокоить зависимость от российского газа. Литва построила терминал в Клайпеде. Да дорого. Но... энергонезависимо.
- Россия обепокоилась зависимостьб Калининградской области от транзита газа через Литву .... соответственно.
И только Украина беспокоится и не делает ничего

ostapba 08 января 2019 | 18:53

dmast79: Алексашенко считает, что основная юридическая цель Третьего энергопакета — не допускать ситуаций, когда монополисты, поставляющие энергоносители, блокируют доступ конкурентов к потребителям за счет владения сетями распределения (газопроводами, нефтрепроводами, ЛЭП). Если монополист владеет такими сетями, то он должен предоставить 50 % их емкости конкурентам или не пользоваться ей, или продать данные сети независимым операторам. А в условия санкцийя и когда зарвавшийся в свои придуманные амбиции, то и перекрыть трубу нафик.
Или в виде исключения, погашать этимгазом долги репараций.
И контрибуций.
Да ты и сам это прекрасно знаешь, гляда на печальные лица Миллеровой компании.
При очередном зарыве свое газовой политики в болото Кёнигсберга..
Даже..

degele 08 января 2019 | 18:31

Твое карлик какое дело дело балтийских стран? Твоя страна в заднице. а ты все мелешь о коварном западе.

ostapba 08 января 2019 | 18:33

А трубный газ, этот грустный Миллер, у кого покупает для сжижения?
Снова мимо третьего энергопакета из тумбочки достает??
Интересно, кто в эту тумбочку его кладёт.
За чей счет базару нет.
Ещё Сталин удивлялся терпеливому русскому народу.
Он его и так и эдак. Аж кукан скрипит.
А народ крепчает.
Даже..

fredoxxx 08 января 2019 | 18:37

кремлеботы идиоты или как

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