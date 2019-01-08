В парке «Россия – моя история» на ВДНХ есть стенд, на котором оказались заклеены трагические события последних 20 лет
В парке «Россия – моя история» на ВДНХ обнаружили стенд, на котором оказались заклеены трагические события последних 20 лет. Под пленкой скрыты упоминания катастрофы на подлодке «Курск», терактов на Дубровке и в Беслане, а также войны с Грузией. Первым на это обратил внимание один из посетителей парка Алексей Шиврин. Наш корреспондент Олег Овчаренко лично убедился в том, что плакат на выставке отредактирован.
Баннер, на котором заклеены ряд событий президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева, посвящен краткому описанию основных вех истории России, начиная с князя Рюрика. Он расположен немного в стороне от основной экспозиции парка, напротив лестницы, ведущей к гардеробу. Там, где оказались скрыты даты катастрофы подлодки «Курск», а также захвата заложников на Дубровке и в Беслане, стоят, в частности, лишь упоминания о годах первого и второго президентского срока Путина. Сотрудники парка «Россия – Моя история» сказали, что не знают, почему на баннере некоторые строчки оказались заклеены. В свою очередь, представитель пресс-службы выставки Александр Тарасов сообщил «Эху», что из-за новогодних праздников ему пока также неизвестны причины появления отредактированного стенда. Он отметил, что о заклеенных трагических событиях рассказывается в основной экспозиции.
Действительно, как удалось выяснить, в одном из залов, посвященных современной истории России, содержатся упоминания о захвате заложников на Дубровке и Беслане. Кроме того, на интерактивном экране указан список терактов, произошедших за последние десятилетия. В их числе взрывы домов в 2000 году, а также на станциях метро.
В прошлом году парк «Россия – моя история» закрывался на реконструкцию и вновь открылся в конце декабря.
Комментарии6
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danko1 08 января 2019 | 18:23
Путин - это сплошная БЕДА, но для населения, отвыкшего думать, Путин- это ПОБЕДА.
А у победителя не должно быть поражений и преступлений, поэтому о многочисленных жертвах его преступных приказов холопы знать не должны.
vis_a_vis 08 января 2019 | 18:48
\\ В парке «Россия – моя история» на ВДНХ обнаружили стенд, на котором оказались заклеены трагические события последних 20 лет. Под пленкой скрыты упоминания катастрофы на подлодке «Курск», терактов на Дубровке и в Беслане, а также войны с Грузией. //
В России история не только переписывается, часто она переписывается прямо на глазах.
starokozlovicky2gus 08 января 2019 | 18:25
Добро пожаловать с Мир Дикой Рашки.
kara 08 января 2019 | 18:27
Был бы повод поорать, что власть плохая
Кстати, а Томос то действительно обратно поехал за всеми подписями, только Эхо про это послезавтра напишет.
neon999 08 января 2019 | 18:54
Вот уже и недалекая история редактируется.
А уж в учебниках-то - совсем все переврано и извращено, миф на мифе, но большинство верит до старости в то, чем им законопатили мозги в школе.
alex949 08 января 2019 | 18:58
Да вообще существование рашки это одно недоразумение !