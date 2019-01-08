В парке «Россия – моя история» на ВДНХ есть стенд, на котором оказались заклеены трагические события последних 20 лет

В парке «Россия – моя история» на ВДНХ обнаружили стенд, на котором оказались заклеены трагические события последних 20 лет. Под пленкой скрыты упоминания катастрофы на подлодке «Курск», терактов на Дубровке и в Беслане, а также войны с Грузией. Первым на это обратил внимание один из посетителей парка Алексей Шиврин. Наш корреспондент Олег Овчаренко лично убедился в том, что плакат на выставке отредактирован.

Баннер, на котором заклеены ряд событий президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева, посвящен краткому описанию основных вех истории России, начиная с князя Рюрика. Он расположен немного в стороне от основной экспозиции парка, напротив лестницы, ведущей к гардеробу. Там, где оказались скрыты даты катастрофы подлодки «Курск», а также захвата заложников на Дубровке и в Беслане, стоят, в частности, лишь упоминания о годах первого и второго президентского срока Путина. Сотрудники парка «Россия – Моя история» сказали, что не знают, почему на баннере некоторые строчки оказались заклеены. В свою очередь, представитель пресс-службы выставки Александр Тарасов сообщил «Эху», что из-за новогодних праздников ему пока также неизвестны причины появления отредактированного стенда. Он отметил, что о заклеенных трагических событиях рассказывается в основной экспозиции.

Действительно, как удалось выяснить, в одном из залов, посвященных современной истории России, содержатся упоминания о захвате заложников на Дубровке и Беслане. Кроме того, на интерактивном экране указан список терактов, произошедших за последние десятилетия. В их числе взрывы домов в 2000 году, а также на станциях метро.

В прошлом году парк «Россия – моя история» закрывался на реконструкцию и вновь открылся в конце декабря.