В Москве простились с актёром театра и кино Иваном Бортником

Гражданская панихида прошла в театре на Таганке, где артист служил больше 50ти лет. Наш корреспондент Андрей Гаврилов побывал на церемонии.

Великий русский актёр, Иван Сергеевич не играл, он проживал жизнь. Неважно спектакль это или фильм. И не верить в его искренность было нельзя, говорили те, кто пришёл проститься с Народным артистом России. Коллеги Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Никита Высоцкий, Виктор Мережко. Из простых москвичей — люди в основном пожилые. Те, кто ходил на Таганку во время бешеной популярности театра и до сих пор помнит те удивительные, оставившие на всю жизнь впечатление спектакли. Это прекрасно помнит пожилая москвичка Тамара Александровна.

Для Бортника и других актёров в 70е театр на Таганке был вторым домом, отметил актёр Александр Цуркан. Он тоже работал несколько лет на Таганке, правда лет на 20 позже.

Прощались сегодня с актёром под песни Владимира Высоцкого. Не раз прозвучала песня «Письмо к другу», адресованная Бортнику.

Высоцкий и Бортник с конца 60х друзья не разлей вода, так было до смерти Владимира Семёновича. Оба они не терпели лжи, предательства, сказал Эху сын барда, актёр и режиссёр Никита Высоцкий.

Высоцкий добавил, что его отец и Иван Сергеевич были вдобавок авторами и импровизаторами, тогда как сейчас поколение дисциплинированных актёров,

Необыкновенный дар и легкость, с которой это подавалось со сцены или экрана сегодня отмечали сегодня многие. При этом Бортник был невероятно скромным человеком. Прощаться с ним из Новосибирска специально прилетел Сергей Бочаров, который лично знал актёра. И рассказал историю, которая подтверждает, каким был Иван Сергеевич.

В кино несколько десятков ролей. Среди них Родня, Иван да Марья, Зеркало для героя. Ну и конечно Место встречи изменить нельзя, где Иван Сергеевич сыграл одного из членов банды Чёрная кошка, да так мастерски, что все просто ахнули. Никто бы так Промокашку никогда в жизни не сыграл, убеждён актер Евгений Герасимов.

Актёр театра на Таганке Владислав Маленко вспомнил слова Владимира Высоцкого, который говорил о Бортнике цитирую «Ваня это кошка». Он выходил на сцену и моментально влюблял в себя зрителя, сказал актёр.

По давней актёрской традиции простились с актёром аплодисментами.

Иван Бортник похоронен на Троекуровском кладбище.