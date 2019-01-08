В Анкаре стартовал судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Дипломат был застрелен 19 декабря 2016-го года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции. Он был убит на месте преступления.

Обвинения предъявлены проживающему в США проповеднику Фетхулле Гюлену и его соратникам.

Всего в громком деле 28 обвиняемых. Но во дворце правосудия в Анкаре оказалось только чуть больше половины фигурантов. Остальные либо участвовали по видеосвязи из тюрем, либо проигнорировали процесс, поскольку находятся за границей, как, например, проповедник и главный оппонент президента Эрдогана Фетхулла Гюлен. Турция просит США о его экстрадиции за попытку организации переворота в 2016 году.

В числе обвиняемых оказался куратор выставки фотографий о России. На ее открытии в художественной галерее в турецкой столице Андрей Карлов был застрелен в декабре 2016 года. Следствие считает, что Мустафа Тимур Озкан вместе с другими последователям Гюлена специально организовал выставку и убийство накануне встреч глав МИД Турции, Ирана и России, чтобы сорвать переговоры и обострить отношения Москвы и Анкары.

На скамье подсудимых также бывший сотрудник разведки, который якобы по просьбе организации сторонник Гюлена собирал информацию о том, как охраняют посла, сослуживец киллера и чиновник, который морально готовил убийцы и отдавал ему приказ.

Мевлют Алтынташ, застреливший дипломата, выкрикивал лозунги, больше характерные для сторонников сирийской оппозиции и джихадистов, чем для последователей Гюлена, отмечает ВВС. К слову, сам проповедник нападение на посла сразу осудил.

Турецкая газета Daily Sabah сообщает, что подсудимым предъявлены многочисленные обвинения, в том числе — попытка свержения конституционного режима, убийство с отягчающими обстоятельствами в целях терроризма и членство в вооруженной террористической организации. Обвинительное заключение занимает 600 страниц. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.

Помощь в расследовании оказывали российские специалисты. Они взломали компьютер убийца посла. Следствие обвиняет в преступлении последователей проповедника Гюлена. Складывается впечатление, что виновными признают не настоящих убийц, а тех, кто в оппозиции турецкой власти, — такое мнение в эфире Эха высказал главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев. По оценке Ниязбаева, версия причастности к убийстве соратников Гюлена выглядит абсолютно неправдоподобной. Вдова посла Марина Карлова, которая присутствовала на открытии выставки, где был убит ее муж, давала показания российским следователям. Кстати, российские специалисты оказывали помощь в расследовании. Они взломали компьютер убийцы посла. В феврале 2017 года в Москве появилась улица имени Андрея Карлова. В честь убитого российского дипломата назвали бывший Проектируемый проезд № 1968 в районе Дорогомилово. Как к этому относятся люди на улице, выясняла Ирина Кучеренко Немногочисленные прохожие на крошечной улице, которая проходит от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской и огибает искусственный холм, на котором установлен обелиск Москва – Город-герой, в основном не могли сказать в честь кого, она названа, объясняя, что сами они не местные. Отметим, что в Анкаре в честь убитого российского посла назвали улицу, на которой находится российская дипмиссия. Кроме того именем Андрея Карлова назвали одну из центральных улиц в популярном среди российских туристов городе Демре турецкой провинции Анталья.