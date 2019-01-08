Государственные учреждения в Туркмении обязали сменить портреты президента страны Гурбагнулы Бердымухамедова. Как передает туркменская служба «Радио Свобода», вместо изображений главы государства с черными волосами бюджетники должны купить его фотографии с сединой. Как подчеркивает «Радио Свобода», обновление портретов Бердымухамедова проводится в основном за счет самих сотрудников учреждений. При этом его изображение должно висеть во всех школах, больницах, администрациях, спортивных объектах и концертных залах, а также в аэропортах и салонах самолетов. Прежний портрет президента с черными волосами теперь продается со скидкой.