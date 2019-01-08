Государственные учреждения в Туркмении обязали сменить портреты президента страны Гурбагнулы Бердымухамедова
Государственные учреждения в Туркмении обязали сменить портреты президента страны Гурбагнулы Бердымухамедова. Как передает туркменская служба «Радио Свобода», вместо изображений главы государства с черными волосами бюджетники должны купить его фотографии с сединой. Как подчеркивает «Радио Свобода», обновление портретов Бердымухамедова проводится в основном за счет самих сотрудников учреждений. При этом его изображение должно висеть во всех школах, больницах, администрациях, спортивных объектах и концертных залах, а также в аэропортах и салонах самолетов. Прежний портрет президента с черными волосами теперь продается со скидкой.
Комментарии29
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russky77 08 января 2019 | 17:47
Мудрые седины... А может просто оказались мухами засижены?
gonduras_in_colima 08 января 2019 | 17:52
С чёрными волосами или с седыми?
И сколько миллионов портретов в связи с этим менять?
Не проще ли, как московитский пересидент, завести себе плешь - и будет она служить хозяину и стране, пока ногами вперёд не вынесут?
wild_division 08 января 2019 | 18:17
Да побрейте этого урода налысо. ...чтоб на все времена....и для интерпола как раз.
Ким Чен Ын отдыхает со своим маразмом по сравнению с этим ишаком ахелтекинским....что стоит перекрашивание всех авто в белый цвет во все стране.
А другой мудак Жириновский еще оды пишет в честь него..
Мир совсем с катушек сьехал.
wild_division 08 января 2019 | 18:17
Да побрейте этого урода налысо. ...чтоб на все времена....и для интерпола как раз.
Ким Чен Ын отдыхает со своим маразмом по сравнению с этим ишаком ахелтекинским....что стоит перекрашивание всех авто в белый цвет во все стране.
А другой мудак Жириновский еще оды пишет в честь него..
Мир совсем с катушек сьехал.
gvs 08 января 2019 | 17:48
У нас скоро тоже потребуют замены портретов. В Туркмении будет седой, а у нас - С НИМБОМ ))))
sim202_ 08 января 2019 | 17:50
gvs:
Или кучерявый...
starokozlovicky2gus 08 января 2019 | 17:49
Пыня хотя бы сам красится и ботоксится.
gregor 08 января 2019 | 17:49
Ну вот ,даже в туркмении подвижки к адеквату .
А у моего руководителя висит портрет Путина с волосами ,молодого и не седого .
captainobvious 08 января 2019 | 17:53
gregor: у некоторых, особо дальновидных, до сих пор висят два портрета: Путина и Медведева. Так, на всякий случай ))
danko1 08 января 2019 | 17:59
captainobvious: Да и когда в кладовке хранятся, то только пыль с их рож поочередно стряхнуть надо. И на новых портретах экономия.
zztop1960 08 января 2019 | 18:04
gregor: Не могу себе представить , чтобы в Латвии , США , Германии ит.д. висели портреты президента в ментовке , кабинете директора предприятия и т.д. Такое возможно только в СССР , России , Туркмении , КНДР и ещё пару стран , братьев по разуму
dmast79 08 января 2019 | 18:23
zztop1960: И ещё там не красят сортиры, мусорники, деревья, столбы, и даже свиней и собак - в желто-синий. Там эти два цвета символизируют движение в поддержку детей с синдромом Дауна. ))
zztop1960 08 января 2019 | 18:26
dmast79: Деревья белым цветом красят только в России и Средней Азии с Китаем. И разноцветные клумбы из покрышек
dmast79 08 января 2019 | 18:36
zztop1960: Это лучше чем:
"Патриотизм достиг абсурдных масштабов - «украинизация» коснулась домашних животных
Украинский бизнесмен Александр Меламуд разместил на своей странице в Facebook фотографию собаки желто-голубого окраса.
Как сообщается, женщина принесла животное в киевский салон и попросила раскрасить питомца в цвета государственного флага Украины.
«До какого уровня идиотизма могут дойти люди? Девчонки смалодушничали и исполнили заказ. Но сфоткали», — рассказал бизнесмен."
gregor 08 января 2019 | 18:33
zztop1960:
Так менталитет , социально близкие .
Помню читал , как упыре сталине арестовали председателя колхоза ,у которого портрет Сталина висел на входе свинофермы . А рядом в колхозе арестован председатель колхоза у которого не повесили портрет Сталина на входе в свиноферму .
Маразм ,идиотизм ,лицемерие и невежество .
Вот и весь менталитет .
sm59 08 января 2019 | 18:04
gregor: А у моего - младенец, гадящий в вазу.
И я подозреваю, что это тоже Путин.
zztop1960 08 января 2019 | 17:50
Россия уже почти Туркмения , ещё чуть- чуть осталось
ura_123 08 января 2019 | 17:51
А когда уже полулысого на лысого менять начнут или так и дотянут без обновления до вояжа на лафете?
kreamssdick 08 января 2019 | 17:56
ura_123: отправят на пересадку волос, будет нас удивлять шевелюрой еще, как сейчас ботоксом
champ 08 января 2019 | 18:02
Ну а какое ваше, господа либерасты, иммигрантские засранцы и прочие русофобское отребье, дело ? Это - Туркмения. Какое ВЫ имеете к ней отношение ? Какое ВАШЕ СОБАЧЬЕ дело ?
idruker 08 января 2019 | 18:07
champ: Прогавкался? Ну вот умничка. Теперь полезай обратно в конуру.
zztop1960 08 января 2019 | 18:18
champ: Туркмения это маленькая Россия , только не агрессивная
wild_division 08 января 2019 | 18:20
champ: Хочешь быть туркменом в Туркмении? Кош келдинздер .
sm59 08 января 2019 | 18:02
"Министерство правды" заработало.
kuchumka 08 января 2019 | 18:09
Ааахххааххаа, оказывается у нас в России все еще впереди))
sergilio 08 января 2019 | 18:10
Зря деньги выкидывают, надо Путена вешать, никто тогда не тронет))
putin_itogy 08 января 2019 | 18:21
Пыня тоже стареет, но вместо седины, плешивеет..
На днях он не прошёл тест на моложавость..
Когда он стрелял залпом из пушки в Петропавловском соборе,
он не уложился в норматив.
Отстав по команде на выстрел, на целых пару секунд..
Его опередил более пожилой строитель, чётко выполнив команду на выстрел.
Мы теряем Пыню, кажется..
maestro_air 08 января 2019 | 18:23
Слава Всевышнему мне эта Гурбагнула нах не нужна, что седая что черноволосая...
rampa 08 января 2019 | 18:24
эх, и свезло какой-то типографии ))))))))