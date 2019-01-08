Вопрос передачи специалистам Всемирного антидопингового агентства данных московской лаборатории согласован, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — сказала О.Голодец во

вторник журналистам, отвечая на вопрос, передадут ли данные московской антидопинговой лаборатории экспертам ВАДА. Всемирное антидопинговое

агентство и Минспорт России ранее сообщили, что эксперты ВАДА посетят московскую антидопинговую лабораторию 9 января. Комитет по соответствию

ВАДА на совещании 14 — 15 января рассмотрит ситуацию вокруг восстановления в правах Российского антидопингового агентства. После этого будет дана рекомендация в отношении РУСАДА исполкому ВАДА, который впоследствии соберется для внеочередного совещания по этому

вопросу. Как сообщалось, РУСАДА была признана не соответствующей кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах. Однако агентство обязано выполнить ряд дополнительных требований, чтобы соответствовать антидопинговому

кодексу. В частности, в течение четырех месяцев должен был пройти аудит РУСАДА, а до конца года экспертам ВАДА должен быть предоставлен доступ к данным проб старой московской лаборатории при Минспорте России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования.