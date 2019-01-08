Передача экспертам ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории согласована — Голодец
Вопрос передачи специалистам Всемирного антидопингового агентства данных московской лаборатории согласован, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
«Это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — сказала О.Голодец во
вторник журналистам, отвечая на вопрос, передадут ли данные московской антидопинговой лаборатории экспертам ВАДА. Всемирное антидопинговое
агентство и Минспорт России ранее сообщили, что эксперты ВАДА посетят московскую антидопинговую лабораторию 9 января. Комитет по соответствию
ВАДА на совещании 14 — 15 января рассмотрит ситуацию вокруг восстановления в правах Российского антидопингового агентства. После этого будет дана рекомендация в отношении РУСАДА исполкому ВАДА, который впоследствии соберется для внеочередного совещания по этому
вопросу. Как сообщалось, РУСАДА была признана не соответствующей кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах. Однако агентство обязано выполнить ряд дополнительных требований, чтобы соответствовать антидопинговому
кодексу. В частности, в течение четырех месяцев должен был пройти аудит РУСАДА, а до конца года экспертам ВАДА должен быть предоставлен доступ к данным проб старой московской лаборатории при Минспорте России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования.
Комментарии7
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russky77 08 января 2019 | 17:45
Ну наконец-то, нашли здоровых людей посцать во все баночки.
antiboh 08 января 2019 | 17:50
russky77: Голодец ?Ну вот доказуха- замешано высшее руководство
salhomir__murza 08 января 2019 | 18:04
antiboh:
Чем хуже для рашки, тем лучше для демократии.
vikwlad 08 января 2019 | 18:29
"опечатаны Следственным комитетом РФ"
Ха, нашли кому доверить опечатывание!
splin2 08 января 2019 | 17:54
russky77: Данные были опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования.
Интересно, что показало, или наоборот -скрыло расследование СК РФ?
salhomir__murza 08 января 2019 | 18:19
splin2:
На пробирках обнаружены вопиющие следы царапин. Россия говорит, что царапины были нанесены после передачи пробирок в ВАДА. Только есть предположение, что уже и ВАДА проникли русские диверсанты, способные подменить анализы.
naebabchenka_drysch 08 января 2019 | 18:10
ВАДА-наебада... ;-)))