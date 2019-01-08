Силовики в Чечне, по некоторым данным, еще накануне Нового года задержали нескольких торговцев спиртным
В отдел полиции попали также и те, кто употреблял горячительные напитки. Это произошло в Веденском районе в ночь с 30-го на 31 декабря, — утверждает интернет-издание «Кавказ.Реалии». Задержанных стали выпускать лишь после Нового года. С ними проводили профилактические беседы, в том числе с участием религиозных деятелей. Последнюю группу освободили вечером 7-го января. Изъятые у них автомобили им пока не вернули.
Как напоминает «Кавказ.Реалии», спиртное в Чечне можно приобрести лишь в ресторане в «Грозный Сити» и в супермаркете «Лента». Купить его могут только нечеченцы.
Комментарии5
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gvs 08 января 2019 | 17:41
Аль Капоне на страже "сухого закона" ))))
vilingrad 08 января 2019 | 17:47
чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья(Аллах)
tv_victim 08 января 2019 | 18:17
Хорошо там, судя по всему...
prade 08 января 2019 | 18:20
Кажется в Чечне уже действуют законы шариата.
sabotage_nik 08 января 2019 | 18:58
Пусть все едут в мАскву там алкоголя полно на всех хватит !