Дом Сергея Скрипаля в Солсбери демонтируют для того, чтобы устранить следы отравляющего вещества
Местный совет предупредил соседей бывшего офицера ГРУ, что со здания снимут крышу, а вся процедура очистки займет до 4-х месяцев, — пишет газета «Телеграф». В этой процедуре будут принимать участие военнослужащие.
По версии следствия, отравляющее вещество «Новичок» нанесли на дверную ручку дома Скрипалей. Первая очистка проводилась еще в прошлом году. Этот этап завершился к Рождеству. Лондон считает российские власти причастными к покушению на Скрипаля и его дочь. Москва обвинения отвергает. Посольство РФ в Лондоне назвало информационным взбросом публикации британских сми о новых подробностях покушения на Скрипалей
Комментарии13
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pattrick1 08 января 2019 | 17:09
Дом Сергея Скрипаля в Солсбери демонтируют для того, чтобы устранить следы отравляющего вещества...
Разберите дом Скрипалей и насрите в центре участка.
shmuel63 08 января 2019 | 17:20
pattrick1: Насрали-то именно ваши, Патрик. А англичанам приходится за вами убирать. Что делать - не привыкли они в дерьме жить, как вы.
dmast79 08 января 2019 | 17:22
shmuel63: Что бы не всплыла правда, кто реально насрал - преступники уничтожают улики. Равно как и с трупом несчастного кота.
kit07_12 08 января 2019 | 17:22
Сносят дом по той же причине, по которой убили и сожгли скрипалиного кота. Чтобы никто не брал там никаких проб на новичок и может что-то еще. Заметают следы.
kottigr1 08 января 2019 | 17:27
kit07_12: сожгли скрипалиного кота
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Полковник Котов, работавший под прикрытием и легендой "домашнего питомца" в семье Скрипалей, выжил, пересек государственную границу, был награжден "Героем России" и теперь выполняет тайное ответственное задание в Овальном кабинете Белого дома.
tvitov66 08 января 2019 | 17:36
kottigr1: а херои раисы близнецы Канарейкины направлены центром в другую, не менее враждебную страну НАТО
gvs 08 января 2019 | 17:19
Надо было этот дом не сносить. а подарить Чепиге и Мишкину. Пусть живут там счастливо ))))))
haldey 08 января 2019 | 17:28
gvs: Вся эта хрень серьезно воспринимается только отмороженными)))
Им и кастрюли на головы надевать не привыкать)))
Завтра вам скажут, что русские уничтожили всех индейцев, а англо-американцы их спасали, как могли, вы тоже поверите, потому как полторы извилины не достаточно для анализа, а вот для службы верой и правдой своим хозяевам - самое то)))
ts 08 января 2019 | 17:32
gvs: Пусть живут там счастливо и шпилятся...
haldey 08 января 2019 | 17:22
Что-то опять педалируют тему скрипалей, видимо все очень плохо в британском руководстве))) Хорошо-то как)))
Чем глубже они залезут в свою ложь и глубже затянут других, тем лучше)))
marazmkrepchal 08 января 2019 | 17:23
Распил бюджета по британски. Но как изящно все делают, стервецы!
cromwel 08 января 2019 | 17:30
А просто ручку заменить не пробовали?
sasass 08 января 2019 | 17:31
Консультировать дегазацию будут Бошаров и Петров под руководством нового начальника ГРУ , что ли....)))