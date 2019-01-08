Дом Сергея Скрипаля в Солсбери демонтируют для того, чтобы устранить следы отравляющего вещества...

Местный совет предупредил соседей бывшего офицера ГРУ, что со здания снимут крышу, а вся процедура очистки займет до 4-х месяцев, — пишет газета «Телеграф». В этой процедуре будут принимать участие военнослужащие.

По версии следствия, отравляющее вещество «Новичок» нанесли на дверную ручку дома Скрипалей. Первая очистка проводилась еще в прошлом году. Этот этап завершился к Рождеству. Лондон считает российские власти причастными к покушению на Скрипаля и его дочь. Москва обвинения отвергает. Посольство РФ в Лондоне назвало информационным взбросом публикации британских сми о новых подробностях покушения на Скрипалей