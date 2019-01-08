На суде по делу об убийстве в Анкаре российского посла сегодня были заслушаны показания одного из подсудимых и нескольких свидетелей. В частности, речь шла о личности убийцы Андрея Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа. Сам он был застрелен сотрудниками сил безопасности. В целом по этому делу обвинения предъявлены 28-ми подозреваемым, в том числе проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который живет в США. Гюлен обвинения отвергает. Из-за того, что часть фигурантов этого дела находится за границей, непосредственно на скамье подсудимых в Анкаре 18 человек. Как передает турецкое агентство Анадолу, копию обвинительного заключения по этому делу уже передали в российское посольство в Турции.

Убийство Карлова в Анкаре произошло в конце 2016-го года.